A Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház, rövidebb és ismertebb nevén „esztergomi bazilika” alapkőletételének 200. évfordulóját egy programsor részeként tartottak koszorúzást április 24-én. Az eseményen a helyi vezetők mellett Hernádi Ádám polgármester, Erős Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője helyezett el koszorút a Várhegyen álló templom harangtornyán lévő márványtáblánál.

Török Csaba plébános is szólt az ünneplő tömeghez a koszorúzási ünnepségen

Forrás: Plötl Zoltán / 24 Óra

Hernádi Ádám beszédében egyebek mellett arról beszélt, hogy azok, akik letették a bazilika alapkövét, nyomot szerettek volna hagyni. Hasonlóan kíván tenni az egyház és a város mostani vezetése is. A polgármester rámutatott, hogy az esztergomi főszékesegyház egy olyan monumentális épület, mely Magyarország legnagyobb egyházi építménye, s egyben a város jelképe is. Hernádi Ádám egy régi mondást is idézett beszédében: „Nagy úr az idő, de még nagyobb az idő Ura”, mely után rámutatott, hogy minden napunkon Neki kell számot adnunk arról, hogy hogyan használtuk fel az időt, illetve azt is hozzáfűzte, hogy az esztergomiak felépítették, megóvták és megőrizték a bazilikát, s tették ezt abban a hitben, hogy „van ezer év mögöttünk és még legalább ugyanennyi előttünk.”

Beszédet mondott Hernádi Ádám polgármester

Forrás: Plötl Zoltán / 24 Óra

Török Csaba a bazilika plébánosa köszöntőjében rámutatott, hogy kettős ünnepet tartanak, egyrészt az alapkőletétel bicentenáriumát, másrészt a főszékesegyház névadó szentje halálának 1025. évfordulójára is ekkor emlékeznek. A zenés és irodalmi betétekkel kiegészült ünnep végén Hernádi Ádám és Erős Gábor, valamint további vezetők megkoszorúzták az emléktáblát.

A főegyházmegye koszorúja után Hernádi Ádám és Erős Gábor helyezett el koszorút

Forrás: Plötl Zoltán / 24 Óra

A kétnapos ünnepen egyház és város közösen ünnepelt a hétvégén. Április 23-án káptalani nagymise, ministráns zarándoklat mellett adták át a bazilikában a névadóról elnevezett Szent Adalbert-díjakat. Szintén ezen a napon mutatták be a Szent Adalbert Központban a Visszatérés a Magyar Sionra című egyháztörténeti tanulmánykötetet. Április 24-én az alapkőletétel bicentenáriuma alkalmából koszorúztak, illetve tematikus tárlatvezetést tartottak a főszékesegyházban.