Pápai Joci a minap a Mandinernek adot interjút. Házasságáról, gyermekkoráról, származásáról és az ebből fakadó nehézségekről is mesélt, illetve arról, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket támogató Bárka tábor jószolgálati nagykövete. Itt jómódú és szegény, roma és nem roma fiatalok nyaralhatnak együtt. Mint mondta, volt olyan fiú, aki ott evett először életében csokoládét, de olyan is, aki aláírást kért a kezére, amelyen látta a hegeket.

− Néha megrázó szembesülni a valósággal, de muszáj erősnek, kitartónak lenni. Minden turnuson ott vagyok. Mesélek nekik az életemről, a kudarcokról és a mélypontokról, arról, hogy milyen hosszú ideig tartott, mire sikerült érvényesülnöm. De nem szabad feladni − vélekedett, majd arról is beszélt a lapnak, amikor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, rengeteg roma fiatallal tartották a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat találkozóját

− A hátrányos helyzetű családokból érkező résztvevők sorra számoltak be arról, milyen sikereket értek el, hogy jutottak előre a felsőoktatásban és a tanulmányaik során. Hallgatva őket megint azt éreztem, megéri a fáradság, érdemes szorgalmasnak lenni. Akarat, kitartás és hit a siker titka.

Öröm látni azt, hogy végre jó irányba halad az ország. Persze a roma-magyar együttélés mindig kényes dolog volt, vannak bőven konfliktusok, ugyanakkor mintha az elmúlt évtizedben jelentősen javult volna a helyzet. De ez egy hosszú folyamat, van még teendő bőven

− részletezte a tatai énekes.

Az interjúban szóba került, hogy azon a találkozón Orbán Viktor miniszterelnük arról beszélt, hogy a kormány segély helyett alapvetően munkát kínál. Mint Joci fogalmazott, ezzel maximálisan egyetért ő is, hiszen egyáltalán nem jó érzés adományokon, segélyeken élni.

− Eez nem helyes út. Segély helyett munka – csak így lehet. Mindig is annak voltam a híve, hogy kőkeményen meg kell harcolni mindenért. Soha nem akartam, hogy valami csak úgy az ölembe hulljon, még ma is akár napi tizennyolc órát dolgozom. Szorgalom, kitartás, akarat nélkül nem megy, és persze célok is kellenek. Szocializáció, oktatás, munka, ezekkel lehet eredményeket elérni – magyarázta.