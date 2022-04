A Tatabányai Árpád Gimnázium, a tatai Eötvös József Gimnázium és az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium is az ország intézményeinek élmezőnyében szerepel, derült ki a nemrég teljes terjedelmében közzétett listáról. A Dobó a 60. a rangsorban. 2011 óta, vagyis az első lista összeállítása óta minden évben bekerülnek a legjobb száz mezőnyébe. Smiger András intézményvezető szerint a siker titka az, hogy jó a felvételi rendszerük, jó képességű diákok jelentkeznek hozzájuk, akikkel nagyszerű munkát tudnak végezni a felkészült pedagógusok. A felsőoktatásba készülők számára szakköröket is hirdetnek, a 11–12. évfolyamosok pedig részt vehetnek a fakultációs rendszerben az emelt szintű érettségire felkészítő órákon. Smiger András megjegyezte, a gimnáziumban nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a diákok jól érezzék magukat, hiszen ha a gyerekek szeretik az iskolát, jól is tanulnak.

Több mutatót is figyelembe vettek - Ebben az évben is több mutatót vettek figyelembe a HVG-rangsor készítői. Az egyik ilyen a 10. évfolyamosok 2019-es kompetenciamérésének iskolai átlaga szövegértésből és matematikából – a koronavírus-járvány miatt 2020-ban ugyanis elmaradt az országos képességfelmérés. Fontos szempont volt a 2019/2020-as tanév végén az érettségi bizonyítványokba bekerült eredmények iskolai átlaga magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből, valamint az emelt szintű érettségik aránya. Egy új törvényre hivatkozva az Oktatási Hivatal idén nem adta át a felsőoktatásba bejutott diákok iskolánként számított pontátlagát, ezért a rangsor készítői úgy döntöttek, hogy az emelt szintű érettségi vizsgák iskolánkénti arányát veszik figyelembe.

Az Eötvös ezúttal 82. lett, Barsi Éva igazgatónő hangsúlyozta, mindig örülnek az intézményben folyó oktató-nevelői munkával kapcsolatos visszajelzéseknek. Az elmúlt években többször is bekerültek a legjobb száz iskola közé. A helyezést is kiválónak tartja, különösen azért, mert a járvány miatti digitális oktatási forma nem volt könnyű, sem a diákoknak, sem a családoknak, sem a kollégáinak. Ez az eredmény viszont azt jelzi, nagyon szépen teljesítettek a gyerekek, a tanárok pedig jó munkaformákat találtak ki annak érdekében, hogy motiváltak maradjanak a tanulók. Így aztán szép érettségi és felvételi eredményekkel büszkélkedhetnek, valamint a 2019-es kompetenciamérés is jól sikerült a diákoknak. Az intézményvezető úgy fogalmazott:

A kollégáim szakmai tapasztalata, és a fejlődés iránti igényük, valamint a diákok szorgalma és kitartása együttesen biztosította ezt az eredményt.

Polyóka Tamás, a 99. helyen végzett Árpád megbízott igazgatója lapunknak elmondta, amióta ez a lista megjelenik, az iskola stabilan szerepel a legjobbak között. Hozzátette, büszkék arra, hogy ilyen erős oktatási intézmények mellett tudják tartani évek óta a szép eredményeket. Arról is beszélt, objektívnek tartja a listát.

– Komoly érték ez számunkra, nagyon örültünk a hírnek – tette hozzá. – Marketingszempontból is lényegesnek tartjuk, hiszen egy ilyen eredmény még vonzóbbá teszi az iskolánkat.