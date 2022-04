Összesen 60 millió forintos beruházás keretében, benne 15 millió forintnyi pályázati forrásból, alakítanak ki bringaparkot az intermodális csomópontnál, azaz a vasútállomás mellett kialakított új városrészen. Az új létesítmény június 15-ig készül el – közölte nemrégiben a dorogi önkormányzat.

A tájékoztatás szerint a projekt keretében 185 méter hosszú, hullámoztatott aszfalt, úgynevezett pumptrack pálya épül, amelynek környezetét parkosítani fogják, sőt még padokat is elhelyeznek a területen. A létesítmény közvilágítását napelemes rendszerrel biztosítják majd. Dorogon, pontosabban a város keleti szélén ugyan már van egy úgynevezett dirt, vagyis földből épített pálya, de az esztergomi példa is mutatja – ahol szintén van aszfaltos és földes változat is –, hogy az új helyszín is hamar népszerűvé válhat a fiatalok körében.