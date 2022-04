A város 2019 nyarán nyerte el a Tehetségbarát Önkormányzat címet. Az elismerésben olyan önkormányzatok részesülhetnek, melyek segítik a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását és a tehetséggondozó szervezetekkel is példamutató együttműködést folytatnak. A település önkormányzata hosszú ideje nyújt széles körű ösztöndíj-támogatást, emellett köznevelési, közoktatási és közművelődési megállapodások útján is támogatja a tehetséggondozással foglalkozó intézményeinek, szervezeteinek működését.

– Fontos köszönetet mondanunk azoknak a pedagógusoknak, felkészítőknek, akik a gyerekekkel dolgoznak, hiszen az ő munkájuk elismerése is minden ilyen alkalom, amikor a fiatalok bemutatják a produkcióikat. 2019-ben már szerveztünk egy tehetséggálát, de ezt követően a koronavírus-járvány sajnos megakadályozta az újabb találkozásokat. Most azonban végre újra itt vagyunk, és remélem, hogy ezt a hagyományt folytatni tudjuk a következő években is – mondta Rigó Balázs alpolgármester.

Az eseményen csaknem 180 fiatal mutatkozott be a Peron Tehetségközpont színpadán. A helyszínen felléptek a Menner Bernát Zeneiskola, a Kőkúti-, a Fazekas- és a Vaszary-iskola, a Kenderke, a Pötörke, az Eötvös-gimnázium, a Református Gimnázium, a Színes Iskola, a Peron Tehetségközpont, a Csűrdöngölő táncegyüttes és a Primavera Tánccsoport tehetségei. A fellépő csoportok a gála végén elismerésben részesültek, melyeket Michl József polgármestertől vehettek át – írta meg a tata.hu.

A városvezető hangsúlyozta, hogy az önkormányzat továbbra is örömmel támogatja azokat, akiknek a tehetsége szorgalommal és munkával párosul. A polgármester külön köszönetet mondott a szülőknek és a pedagógusoknak azért az erőfeszítésért, mellyel segítik és kísérik a gyerekek fejlődését. Az eseményen a zsűri tagjai is inspirálták a fiatalokat: Szénási Edina, a Víz Zene Virág Fesztivál képviselője, Ruska Péter, a Peron Tehetségközpont oktatási vezetője, Karvaly Róbert koreográfus, valamint Rigó Balázs osztotta meg gondolatait és értékelték is az egyes produkciókat.

Fellépések - A Kolozsváron alakult FUNKorporation csapat hamarosan fellép a tehetségközpont színpadán. 2019-ben a zenekar Románia legnagyobb fesztiváljain játszott úgy, mint az Electric Castle, az Untold, és az Afterhills Festival. Emellett két turnén is részt vett hazánkban – adta hírül a Peron Tehetségközpont. Legújabb daluk, a „Set Me Free”, és megjelent Kronikl című albumuk, amely a zenekar életének különböző szakaszaiból készült pillanatfelvétel, a közös élmények, a hullámvölgyek tükre, amelyek nyolc embert egy nagy családban egyesítettek.