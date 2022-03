Hazánk kormánya által 2019-ben indított Zöld Busz Program koordinációját egy évre rá a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.-re bízta. A program során a HUMDA, Steiner Attilával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkárával közösen elektromos autóbuszok tesztelését támogatja, bemutatva a helyi lakosságnak az új, innovatív, fenntartható közösségi közlekedési lehetőségeket. A demonstrációs mintaprojektbe Tata és Komárom városa is bekerült. Szerdán be is mutatták az egyik elektromos Mercedes márkájú járművet, amely hazánkban készült, sok, magyar hozzáadott értékkel.

Zöldebb tömegközlekedés

Az elektromos jármű szerdán a tatai buszpályaudvaron parkolt. Itt tartott tájékoztatót többek között Steiner Attila, Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője, miniszterelnöki biztos, Bói Lóránd, a Volánbusz vezérigazgatója és Weingartner Balázs, a HUMDA elnök-vezérigazgatója.

A megjelenteket Michl József polgármester köszöntötte, aki egyebek mellett megjegyezte, az elektromos autóbuszok hozzájárulnak ahhoz, hogy a tömegközlekedés még zöldebb legyen. Bencsik János reményét fejezte ki, hogy a buszok cseréjével nem csak a szolgáltatás minősége javul majd, hanem a közlekedés is környezet-barátabbá válik. Az államtitkár egyebek között kiemelte, a 25 ezer lélekszám alatti települések közül Tata az elsők között próbálhatja ki a zöld buszt. Steiner Attila kiemelte, hogy bízik a jármű szemléletformáló hatásában is, hiszen ezek a járművek semmilyen káros anyagot nem bocsátanak ki.

Csökkent a széndioxid-kibocsátás

Bói Lóránd arról is szólt, hogy jelenleg negyven ilyen eszközt üzemeltet a társaság, már mérhető eredményekkel, hiszen összességében 10 százalékkal csökkent a vállalati járművek esetében a széndioxid-kibocsátás, miközben 10 százalékkal mérséklődött az üzemanyagfogyasztás is. Weingartner Balázs úgy fogalmazott, fontos cél, a széndioxid-lábnyomunk csökkentése, amelyet a magas technológiai színvonal is segíthet.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő közösségi oldalán is beszámolt arról, hogy az egy hónapos tesztüzem keretében a Komáromban élők is kipróbálhatják a tisztán elektromos hajtású autóbuszt.