Az első tavaszi hétvége többeket is a piacra csábított Tatabányán. Nem csak a cekkert lehetett megtölteni, a gyomor sem maradt üres. Volt csalamádé, sült hurka és kolbász, és a lángososnál ezúttal is tekintélyes sor kígyózott.

– Válassz egyet, anya! – szólt élete párjához egy éltesebb úriember a piaci forgatagban a virágos standnál. A kevéssé romantikus kérés (felszólítás?) ellenére a hölgy csakhamar rámutatott egy színes cserepes virágra, az üzlet megköttetett a tatabányai Kőszegi Istvánné standjánál.

– Évek óta járok ki a piacra, főleg virágokat, valamint tavasszal palántákat, vetőmagokat árusítok – magyarázta lapunknak. Mint fogalmazott, nőnap közeledtével főleg a primulák keresettek, de viszik a gerberát, a rózsát is.

Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra

– Kömlődiek a virágok, tapasztalatok szerint minden korosztály visz belőlük hölgyismerősének, édesanyjának, nagymamájának – mondta Kőszegi Istvánné. Kicsit arrébb aztán a zöldségeké és a gyümölcsöké volt a főszerep. Láthattunk epret Görögországból, igaz, az ára elég borsos volt, egy kis tálkáért csaknem egy ezrest kértek el.

– Nem visz belőle egy tíz kilót befőzni? – szólított meg az árus. A lehetőséget udvariasan elhárítottam, mivel egyrészt nem vagyok egy befőző típus (mondjuk ki: az ilyesmiben zéró tapasztalatom van), emellett azért drága mulatság is lenne…

Faluvégi Jánosék standjánál ellenben több áru is gazdát cserélt. A tatabányai férfi négy éve piacozik, mint lapunknak elmondta, a forgalom azért még nem pörgött fel igazán.

Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra

– Még nincs itt a magyar primőrzöldségek ideje, azonban szépen viszik a leveszöldséget, a hagymát, a krumplit, no és vitaminpótlásnak az almát és a narancsot – tudtuk meg tőle. Utóbbit alátámasztva egy hölgy érkezett a pulthoz, narancs iránt érdeklődve, üres kézzel pedig nem távozott Faluvégiék standjától.

Egy laktató húsos ebédhez jóféle savanyúság is dukál, ebben sem volt hiány a megyeszékhelyen. A tatabányai Tóth Károlyné finoman szólva rutinos piacozónak mondható, hiszen – mint lapunknak elmondta – harminc esztendeje árusítja portékáit. Ezúttal savanyúságokkal készült, amiket saját kezűleg tesz el, tartósítószert nem tartalmaznak, de mint mondta, felbontás után így is legalább két hétig elállnak a hűtőben. Pultjánál uborka, csalamádé, káposztasaláta, almapaprika is kellette magát. E sorok írója is szert tett egy nagy üveg csalamádéra, jól jött a lacikonyhásnál vásárolt sült hurka-sült kolbász párosításhoz ebédre.