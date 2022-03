Mint arról a Kemma.hu is beszámolt, március 16-tól összesen 18 járatban közlekedik emeletes motorvonat a Budapest-Esztergom vasútvonalon hétköznapokon. A reggeli is a délutáni csúcsidőn kívül napközben is több járatott iktatott be a MÁV Zrt. A vonatok összesen 600 utas szállítására képesek. A komfortérzetet emellett wi-fi elérés és klíma biztosítja.

A Kemma.hu érdeklődésére hárman el is mesélték, mit tapasztaltak az emeletes vonaton. Az esztergomi Anna elmondása szerint napi szinten, az egyik délutáni járattal szokott Budapestről Esztergomba utazni emeletes vonaton.

– Általában fölül utazom. Kényelmes, kellemes utazást biztosít mindenki számára.

A budapesti Adrienn párjához ingázik Budapestről Esztergomba, viszonylag gyakran utazik emeletes vonaton.

– Mindig van ülőhelyem és minden asztalhoz vagy üléshez tartozik áramforrás. Ez nagy könnyebbség azoknak, akik a vonaton is dolgoznának.

Menetrend A MÁV tájékoztatása szerint a Nyugati pályaudvarról munkanapokon 4:40-kor, 5:10-kor, 7:51-kor, 10:21-kor, 13:21-kor, 14:51-kor, 16:21-kor, 17:51-kor és 19:21-kor, Esztergomból pedig 6:05-kor, 6:35-kor, 9:05-kor, 12:05-kor, 15:05-kor, 16:35-kor, 18:05-kor, 19:35-kor és 21:05-kor indul emeletes motorvonat.

A szintén budapesti Anna csak néhány alkalommal vette igénybe az emeletes vonatot, de mindenkinek ajánlja.

– Tök jó, én nagyon szeretem. Nagyon kényelmes. Eddig probléma volt, hogy nagyon sok ember volt egy szakaszon, napjában három-négy alkalommal. Így azonban sokkal jobban eloszlik a tömeg – részletezte. Ő maga az emeletet preferálja, mert onnan sokkal jobb a kilátás.

Mint arról korábban beszámoltunk, az egyik legforgalmasabb elővárosi vonalon először tavaly november 2-án közlekedett emeletes szerelvény. A flotta azóta folyamatosan bővül.