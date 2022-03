A Jászai Mari Színház 2015-ben azzal a céllal hívta életre MOnodráma és STúdiószínházi FESZTiválját, a MOST FESZT-et, hogy egy speciális seregszemle keretén belül biztosítson bemutatkozási lehetőséget a vidéki, a független és a határon túli társulatoknak. Ezek az előadások a színházkultúra talán legkülönlegesebb területének képviselői közé tartoznak, sem témaválasztásukat, sem a megvalósítás formanyelvét, helyszínét tekintve nem illeszkednek a fősodorba. Az általuk képviselt művészi érték azonban éppen a kevés néző befogadására alkalmas intim közeg, vagy a kísérletezőbb jellegű alkotói megoldások okán a színházi szcéna pótolhatatlan része.

Crespo Rodrigo, a Jászai-színház igazgatója a MOST FESZT 2022 kapcsán így nyilatkozott: két év után idén sikerül eredeti időpontjában megrendezni a fesztivált.

–Ezúttal a MOST FESZT előadások mellett, A Vértes Agorájával és a Tulipános Házzal együttműködésben bonyolítjuk le a MOST PLUSZ Tatabányai Összművészeti Napokat is. Kitűnő élményeket nyújt a gyerekkoncert, az utcazene, a babaszínház, a gyerekelőadás, a jazzkoncert, a klasszikus zene. És hogy a színház társművészeti ágai is szerephez juthassanak ezekben a napokban, az opera, az irodalom, a cirkusz és a képzőművészet jeles képviselőt is vendégül látjuk március 20. és 27. között Tatabányán – fogalmazott.

Március 23-e és 27. között öt monodrámát és öt stúdiószínházi előadást láthatnak az érdeklődők a Jászai Mari Színházban. A stúdiószínházi előadások között a Heilbronni Katica – „A lehetetlent akarni, mint egyedül értelmes lehetőséget” (Stúdió K Színház), a Minden negyedik (Manna Produkció), az Elem (Ördögkatlan Fesztivál és a Szkéné Színház), a Roletti avagy Jakab és János legendás barátsága (TÁP Színház – Füge Produkció) és a Törvényen belül (Narratíva Kollektíva) című produkciók láthatók. Monodrámák: Én, Iphigénia (Manna Produkció), az ALSZANAK A HALAK? (Móricz Zsigmond Színház), a Fekete-fehér (Az Ördögkatlan Fesztivál), az Élet-ritmusra (Szegedi Nemzeti Színház) és a Pornó (Weöres Sándor Színház). Az előadások kezdési időpontjai és részletek olvashatóak a mostfeszt.hu, valamint a jaszaiszinhaz.hu weboldalon.