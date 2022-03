Március 22-én kezdődött a Nemzeti Vallásturizmus Fórum első ülése – számolt be a kétnapos rendezvényről a Vasárnap.hu. Az eseményen Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy városképi szempontból is fontos, hogy a kormány az elmúlt 12 évben több mint 3000 templom felújítását, és közel 200 új templom megépítését támogatta, emellett a Magyar templom-felújítási program keretében 1800 templom felújítása is megvalósulhat ott. Ugyanezen időszak alatt több mint 1500 közösségi ház, közösségi tér felújításához, vagy építéséhez és mintegy 7000 egyházi közösségi program megrendezéséhez járult hozzá a kormány.

Szontágh Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács (NVT) főtitkára, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vallási turizmus programigazgatója azt is megemlíti a cikkben, hogy hazánk vallásturisztikai terve 5 nagy stratégiai feladata a népszerűsítés bel- és külföldön, az alapfeltételek biztosítása, élmények szervezése, szervezeti feltételek biztosítása és a nemzetközi események kiaknázása. A látogatók számára komplex élménycsokrokat szeretnének kialakítani, ahol az egyházi és a világi látnivalók kiegészítik és erősítik egymást.