Hosszú kihagyás után tavaly rendezett elsőként megyei néptánctalálkozót a Bányász Táncegyüttes. A Martin György Néptáncszövetség támogatásának köszönhetően az idén is lehetőségük nyílt arra, hogy a térségben tevékenykedő együttesek bemutatkozzanak. Emmer Róberttel, az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért elnökével beszéltünk a tavaszi programokról.

– Nagy jelentősége van ezeknek a találkozóknak. Most különösen, hiszen a járvány után ismét jólesik a személyes találkozás, a színpadi jelenlét, hogy egymásnak, és a szakmának is meg tudjuk mutatni: most hol tartunk, milyen tudással vérteztük fel magunkat az elmúlt hónapokban – mondta az elnök, a Bányász Táncegyüttes igazgatója.

Az április 9-i programot vármegyei néptáncfórumként szervezték meg, mivel a Duna másik oldaláról is érkeznek csoportok: a Feszty Árpád Néptáncegyüttes és a Komáromi Táncműhely.

– Tucatnyi együttes lép majd színpadra egy-egy koreográfiával, és az egész megyéből jelentkezett csaknem háromszázötven táncos. Nagyon örülünk annak, hogy még nemzetiségi csoportok is jelezték a részvételi szándékukat. Így lesz jelen lesz Vértessomló mellett Vértestolna, Környe, Kecskéd is. A bemutatók után arra is lesz lehetősége a csoportoknak, hogy véleményt kérjenek két kiváló szakembertől: Kovács Norberttől, Cimbitől, aki néptáncos, koreográfus, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús táncos, valamint Deffend Iréntől, a Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes művészeti vezetőjétől – mondta el az igazgató.

Május utolsó szombatján a Martin György Néptáncszövetség országos minősítő színpada várja az Agorában ismét a csoportokat. Már jelezte részvételét a kisbéri, a kapuvári, a tatai táncegyüttes, és a Bányász is megméretteti majd magát. Tavaly egy regionális előminősítőn vettünk részt, ott is jól szerepeltünk, és most is készülünk az országos megmérettetésre.

Első alkalommal rendezik meg Tatabányán a Kárpát-medencei Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivált június 11-én. A különleges program csatlakozik az országos akcióhoz, amelynek részeként televíziós körkapcsolások lesznek. Az esemény az Árpád téren szabadtéri misével és közös tánccal indul, majd az Agorában folytatódik a gála.

Bemutatók, táncház - Április 9-én, szombaton rendezik meg a Vértes Agorájában a Komárom-Esztergom Vármegyei Néptáncfórumot. Délután négy órakor kezdődnek a táncbemutatók. Színpadra lép az Aszúszemek Néptánc, a Garabonciás Folklór Egyesület mellett a Bányász, a Kecskédi Német Nemzetiségi, a Környei Szivárvány, a Szarkalábak, a Szomori Német Nemzetiségi és a Vértestolnai Német Nemzetiségi és a Vörösmárvány Táncegyüttes; a Bányász Öregtáncos Együttes; a Feszty Árpád és a Langallik Néptáncegyüttes; a Kenderke AMI, a Komáromi Táncműhely és a Vértessomlói Német Nemzetiségi Tánccsoport. A bemutatók után 19 órától táncház lesz.