A Magyar Turisztikai Ügynökség népszerű előadók bevonásával online Daloskönyvet indított, melynek keretében ismert magyar dalok újszerű feldolgozásban hallhatóak.

Tóth Gabi a Gábor áron rézágyúja című népdalt énekelte fel, amelyhez a Monostori erődben készült a videoklip még február elején. Ebben filmszerű jelenetek repítik vissza a nézőt a 19. századba. Korhű jelmezben feszítő, csatába vonuló huszárok, fegyverkovácsok tűnnek fel, miközben Tóth Gabi bocskai ruhában énekli a népdalt.

Az énekesnő facebook-oldalán is megosztotta az elkészült klipet, Mint posztjában írta: sokan talán nem is tudják, hogy jónéhány huszár hölgy is részt vett a csatákban.

Mint hozzátette, a forgatás még az ukrán-orosz háború kitörése előtt készült.

Február közepén, a forgatás napjaiban béke volt a világban, nem dúlt háború a szomszédunkban, nem imádkoztunk minden percben azért, hogy hallgassanak el a fegyverek és térjen vissza az élet a normális kerékvágásba. Most segítjük a menekülteket, családokat, gyerekeket, és mindenki, lehetőségei szerint kiveszi a részét az összefogásból! Tisztelet a magyar történelem hőseinek és minden embernek határon innen és túl, aki ma is képes összefogni a bajban

Az énekesnő egyébként nem először forgatott megyénkben. Legutóbb Az én szívem című dalához készült videó készült a Dunakanyarban, azon belül Esztergomban.