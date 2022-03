A zenés mulatságot 2013 óta minden évben megszervezik a barátok. Mivel a tavalyi alkalom elmaradt a pandémia miatt, sorban a kilencedik mulatságra hívták az érdeklődőket hétfőn este a Bányász Klub és Rendezvényház nagytermébe. A hagyomány szerint a gyengébbik nem tagjai vehetnek részt a táncos rendezvényen, a másik nem csak két esetben: pénzdíj ellenében, vagy női ruhát öltve.

Úgy tudjuk, sem előbbire, sem pedig utóbbira nem volt példa, egyedül médiamunkásként keveredett férfi a tömegbe. De nem csak ez volt az egyedüli hagyomány. A bál minden résztvevője zsákbamacskával készült, így belépéskor, úgymond fizetség gyanánt gyűjtődobozban gyűltek a felajánlott „holmik”. Újdonság volt az idén, hogy többen maskarában érkeztek, így például méhecske, farkas és katicabogár is kitűnt a báli forgatagból.

Gyűlhettek az adományok, hiszen sorra jöttek az asszonyok a batyusbálra, képviselve a városban működő többi civilt: többek között az Értelmiségi Klubot, az Örökifjakat, a Hölgy- és a Szlovák Klubot is. A talpalávalót Szotyori Laci szolgáltatta, akinek csak két esetben hagytak pihenőt az asszonyok. A meglepetésprodukciók alatt: a Hófehérke bohózat, valamint a harangjáték kapcsán. Dr. Deés Szilvia, a civil szervezet elnöke szerint a rendezvény beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és öröm volt megszervezni a mulatságot, különösen egy év kihagyás után.Elégett - Az Oroszlány Barátainak Köre nagyon aktív civil szervezet. Több programjuk, egyebek mellett a Farsang farka ünnepségsorozat mára hagyomány lett a bányászvárosban. A háromnapos programsor disznóvágással kezdődik. Mindezt másnap asszonybál követi, végül hagyományos télűzés zárja a sort. A program utolsó elemét tegnap délután tartották: gólyalábasok lepték el Oroszlány főterét és elégették a kiszebábot is, jelezvén, hogy már várják a tavaszt a városban is.