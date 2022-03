A tanács munkájában részt vesznek az önkormányzat cégei, a Szociális Alapellátó Intézmény, a helyi karitatív szervezetek, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai.

Michl József polgármester az ülésen elmondta: – Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a támogatást, aki már eddig is adományokkal segítette a munkánkat.

Jelenleg városunkban az önkormányzat által felügyelten és szervezett keretek között több, mint 30 főt szállásoltunk el, elsősorban hölgyeket és gyermekeket. Őket nagyobb részben egy magáncég által felajánlott szálláshelyen tudtuk elhelyezni. A feladatunk most az, hogy gondoskodjunk az étkeztetésükről, ehhez továbbra is szívesen várjuk a felajánlásokat.

A menekültek reggelire és vacsorára hideg, ebédre pedig meleg ételt kapnak. További feladatunk a hozzánk érkezők egészségügyi ellátásának megszervezése – már volt is szükség orvosi ellátásra – s azon is dolgozunk, hogy aki teheti és tud, a lehető leghamarabb munkába is állhasson – írják a város közösségi oldalán.

Adományok terén továbbra is tartós és főként azonnal fogyasztható élelmiszerekkel, valamint tisztító és tisztálkodási szerekkel segíthetnek: konzervekkel, kis kiszerelésű üdítőitalokkal, higiéniai termékekkel, pelenkával, törölközővel, bébiételekkel és evőeszközökkel.