A sürgősségi indítványok és a napirend miatt már szinte egyből parázs helyzet alakult ki, Boda Bánk László (Mi Hazánk) például visszaszólt a jegyzőnek, hogy egyre többször hallja, hogy miről nem szavaznak.

− Azon csodálkozom, hogy a mikrofonom még szól − mondta pikírten, majd kérte, hogy minden sürgősségi indítványról egyesével szavazzon a közgyűlés.

− A jegyző asszony folyamatosan majszolja a kiflit, ha egy kis ideje van, de nem figyel, mi történik itt - társult be az ironikus hangvételhez Nagy Béla, aki szerint a polgármester korábban zagyvaságokat beszélt. Szücsné Posztovics Ilona szerint nem beszélt zagyvaságokat, amikor korábban egy másik közgyűlés másik napirendje kapcsán alakult ki polémia.

A sürgősségi indítványok között szerepel a mélygarázs próbaüzemének meghosszabbítása, a levegőtisztasági adatokat mérő és kijelző kapuk beszerzése, az alapítványi támogatások ügye, a Mártírok úti parkolók kialakításának második üteme is. Nagy Béla mindemellet interpellálni is szeretne az elbocsátott hivatali dolgozók, valamint a megszüntetett tatabányai televízió ügyében is. A jegyző asszony visszautasította a vádakat, hogy rajta bármilyen politikai nyomás van.

A szavazás végül így alakult:

Life levegőfigyelő rendszer: 15 igen, 3 tartózkodás

Alapítványi támogatások: 18 igen

Középületek, közterületek fellobogózásának rendeletmódosítása: 5 igen, 13 tartózkodás (nem vették fel a napirendke közé, ez Szücsné Posztovics Ilona előterjesztése volt egyébként)

Mélygarázs próbaüzeme: 18 igen

Schmidt Csaba (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy egy sürgősségit nem terjesztettek fel. Ez a polgármester szerint, a jegyző véleménye alapján nem tárgyalható. Boda Bánk és Schmidt Csaba szerint szavazni kellene róla, és utána dől el majd a sürgősségi indítvány sorsa. A Fidesz-frakció vezetője szerint az, hogy az indítványt megszavazza-e a közgyűlés, az más kérdés, és az, hogy tárgyaljanak róla, az biztos nem sérti az önkormányzati törvényt. Ezért kéri, hogy döntsön a közgyűlés arról, hogy felvegyék-e a napirendre. Szücsné Posztovics Ilona 15 perc szünetet rendelt el, azzal, hogy Nagy Béla egészítse ki az indítványát. Végül a majd' 30 percesre nyúlt szünet után Nagy Béla sürgősségi indítványát is elfogadták, 18 igennel.

Tovább lesz ingyenes a mélygarázs

Eredetileg március 31-ig lett volna ingyenes. próbaüzemben hazsnálható a Fő téri mélygarázs, de az előterjesztés szerint ezt június 30-ig szeretnék kitolni. A kivitelező T-Ingatlanfejlesztő Kft. képviselője, Zsidek Ferenc elmondta: a mélygarázs próbaüzemét azért érdemes kitolni, mert a használatbavételi engedély és a bérlők beköltözése hamarosan elindul. A különböző szolgáltatók, bank, üzletek beköltözése miatt is érdemes lenne még kitolni a próbaüzemet.

Egyben saját tapasztalatból jelezzük: jelenleg egy cetli hirdeti a mélygarázs bejáratánál, hogy aszfaltozási munkák miatt 18-ig nem lehet ott parkolni.

18 igennel meg is szavazták, hogy június 30-ig meghosszabbítják a mélygarázs próbaüzemét.

Nem kap plusz helyet a megyei önkormányzat

A megyei önkormányzat azzal fordult a közgyűléshez, hogy parkolóhelyeket kérjen a mélygarázsban, a felszíni parkolóhelyek mellé. Három további helyről van szó egyébként. 4 igen, 1 nem és 13 tartózkodással elutasították a kérést. 12 igen, 4 nem, és 2 tartózkodással pedig megerősítették, hogy nem támogatják a megyei önkormányzat kérdését. Végül 18 igennel a határozatot, amely szerint 3 felszíni parkolója marad a megyei önkormányzatnak, de plusz hármat az új létesítményben nem kap.

Cégeken keresztül vagy máshogy segítsen az önkormányzat az ukrán menekülteknek?

A kormányhivatal kereste meg az önkormányzatot, hogy a védelmi bizottság felmérje azokat az állami és önkormányzati ingatlanokat, amelyek bevonhatóak a menekültek elhelyezésére. Mint az Szücsné Posztovics Ilona beszámolójából kiderült: 4000 Ft/fő/nap támogatást ad a kormány a menekültek ellátására. Az ipari parkból 3 cég 1100 olyan ukrán-magyar munkavállalót jelzett, aki érintett a válságban. Az előterjesztés szerint 13 önkormányzati lakást ajánlanának fel.

Frankné Farkas Gabriella, a lakásügyi bizottság elnöke, független képviselő megjegyezte: az előkészítő iroda, az előterjesztő nem volt ott a bizottsági tárgyaláson, és ezt szomorúnak tartja.

Boda Bánk László megkérdezte a jegyzőt, hogy megfelel-e a hatályos szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak a polgármester előterjesztése. A Mi Hazánk politikusa szerint ugyanis hiányzik, hogy ki és mikor fog dönteni, kivel fognak szerződni (kormányhivatallal vagy cégekkel), hogy csak hármat említsünk.

Frankné Farkas Gabrilella szeretné látni a kormányhivatali levelet, ő ugyanis máshogy hallott erről, mint ahogy a közgyűlésen most elhangzott.

Boda nem engedi el a kérdéseit, ugyanis azt mondja, hogy az van az előterjesztésben, hogy kivonják a lakásállományból 3 hónapra. az érintett lakásokat, és a képviselő szerint így akármit is lehet csinálni velük. A jegyző, dr. Verhóczki Zita szerint igen, jó az előterjesztés.

Frankné Farkas Gabriella szerint ez olyan, mintha városi célú okból, a cégekkel egyeztetne az önkormányzat.

Boda sem engedi el a témát. Szerinte ha a polgármester nyújt be valamit, akkor a képviselőknek kell kitalálni a címből, miről van szó, fordított esetben meg nem engedi szavaztatni az ilyen előterjesztését. A Mi Hazánk politika kettős mércét emlegetett. Kiemelte, ez a tervezet nem segíti azoknak a kisgyerekes anyáknak az elhelyezését például, akiket nem foglalkoztatnak. Szerinte először azoknak kell lehetőséget teremteni, akik saját forrásból nem tudják megoldani a helyzetüket Magyarországon, amíg nem tudnak hazatérni.

Szerinte ezt a cégekkel való szerződésötés nem segíti, mert szerinte a cégeknek nem az az érdeke, hogy a férjük nélkül érkező kisgyerekes, terhes anyákat, a kiskorúakat segítsék, már csak foglalkoztatási szempontból sem. Azt javasolja, hogy ajánlják fel állami, vagy egyéb koordináló szervnek a lakásokat, hogy segítsék vele a menekülteket.

Tárgyalási szünet ismét, az alpolgármester sem értette azt, amit mások

Boda tárgyalási szünetet szorgalmazott, és utalt rá, hogy az olcsó munkaerő idekötése nem a leginkább nemes cél most.

Lusztig Péter (DK) megemlítette, hogy összeírta a tatabányai üres ingatlanokat, és hogy nem az önkormányzat pénzéből juttatnak ki adományokat, hanem felajánlásokból. A tárgyi felajánlások mellett több mint 4 millió forint érkezett az önkormányzat számlájára erre a célra. Mint kiderült, ő sem tudja igazán értelmezni, mit jelent az, hogy kivonják a lakásállományból az ingatlanokat.

Az üres földhivatali épület, a Péch Antalt is megemlítette, de az erőmű kaszinó épületét is, valamint egy hatemeletest is. Hozzátette: az infrastruktúrát is biztosítani kell, és ez nem kevés pénz, és ezt szeretné, ha az állam is figyelembe venné. Frankné Farkas Gabriella szerint az alpolgármester szerint az üres nagyépületek talán jobbak is, hiszen míg a cégek által csak a dolgozók családtagjai mennek majd, míg egy nagyobb, üres épületben, még ha többe is kerül a fenntartása, többen is megszállhatnak. Schmidt Csaba (Fidesz-KDNP) minden tatabányainak köszönetet mondott, aki segített a menekülteknek.

Végül a testület 15 perces szünetet rendelt el a zárszó előtt. Az ukrán munkavállalók családtagjait segítendő végül úgy döntött a grémium, hogy a 13 lakást 3 hónapra kivonják a lakásállományt.

Napközis tábor

Az idén is ingyenes lesz a nyári napközis tábor.

Szövetségi tagság

Még korábban a képviselők megszavazták, hogy a Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségébe, Tatabánya képviseletére Szücsné Posztovics Ilonát jelölik, és hozzájárulnak, hogy a polgármester elnökségi, vagy felügyelő bizottsági tagságot töltsön be.

Egészségügy

Dr. Bán Éva és dr. Túróczi Piroska a 9. számú gyermekháziorvosi körzetben továbbra is ellátja a helyettesítést (hét hónap határozott időtartammal). A képviselők ahhoz is hozzájárultak, hogy dr. Bartha Levente tartós helyettesként a tatai, 7. számú körzeti felnőtt betegeit is elláthassa, munkanapokon 2-2 órában május elsejétől, tiszteletben tartva a tatabányai betegellátást elsőbbségét a 2. számú, megyeszékhelyi körzetben.

Oktatás

Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy a Jókai-iskola fenntartói jogát átadják a Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak. Azt is támogatták, hogy az Éltes Mátyás EGYMI heti 20 órában az értelmileg akadályozott és autista gyerekek részére új készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatási feladatot, szakmai képzési kerettantervet vezessen be (háztartásvezetés, textil- és fonalmentő, udvaros modullal).