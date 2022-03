–Milyen gyakran jut el Esztergom térségébe?

– Családommal sokat kerékpározunk, így magánemberként gyakran járok a térségében. Egy kicsit szívfájdalmam, hogy a szobi kompátkelőtől Esztergomig a főúton tudunk csak továbbhaladni. Amennyiben Erős Gábor lesz a térség országgyűlési képviselője, akkor remélem, hogy hivatalosan ügyekben még gyakrabban látogathatok ide.

– Nagy sportkedvelő hírében áll és itt is egy nemzetközileg elismert sportember, Erős Gábor játékvezető aspirál a parlamenti képviselői helyre. Mit gondol róla és az esélyeiről?

– Erős Gábor győztes típus, egy igazi sportember. Olyan területen ért el világraszóló eredményeket, ahol mindenért keményen meg kell dolgozni. A választás szempontjából eddigi életútja mindenképpen, eredeti szakmája mellett már a politikában is elég erőteljesen bizonyított. Egyéni önkormányzati képviselőként, frakcióvezetőként, alpolgármesterként nagyon sokat tett Esztergomért, itt az ideje, hogy a tapasztalatát a parlamentben is kamatoztassa. Jó képviselője lenne a választókerületnek és teljesen reálisnak gondolom, hogy meg fogja nyerni ezt a körzetet.

– Térjünk rá egy kicsit a térségre. Hogyan látja a Dorog, Esztergom és a pilisi falvak helyzetét, fejlődési lehetőségeit?

– Komárom-Esztergom megye hatalmas lehetőségek előtt áll. A gazdasági élet, a munkaerőpiaci helyzet az elmúlt három évtizedben nagyon komoly hullámvasúton ment keresztül. A kommunizmus bukása után a nehézipar és a bányászat leépülésével a gazdasági lehetőségek visszaszorultak, a munkanélküliség drámai mértékben megnőtt. Majd ezt követte egy modern gazdasági fordulat, amikor kifejezetten magas technológiai színvonalat képviselő, magas hozzáadott értéket előállító vállalatok kezdtek ide betelepülni. Tavaly a beruházások tekintetében Komárom-Esztergom megye a második helyre került a magyarországi megyék rangsorában. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban a vízipari, autóipari, elektronikai beruházások ebben a megyében további gazdasági fellendülést eredményezhetnek. A térségnek másik nagy vonz­erejét a természet adja, a Duna, az esztergomi látványosságok és a pilisi falvak nyugalma nagyon komoly turisztikai attrakció lehet.

– A választások mellett a külföldi események is foglalkoztatják a közvéleményt. Oroszország ukrajnai inváziója alapjaiban rengette meg az európai nemzetek békébe vetett hitét. A lesújtó hírek közepette hogyan tudják megőrizni a magyar emberek nyugalmát?

– A háború a lehető legrosszabb forgatókönyv, mi, magyar emberek a békét akarjuk. A kormánynak két nagyon fontos feladata van. Az egyik, hogy garantáljuk Magyarország és az állampolgárok biztonságát, ehhez az kell, hogy megfelelő haderő legyen jelen a keleti határon. Ez megtörtént, hiszen a Magyar Honvédség jelentős erőket telepített át. A másik, hogy biztosítanunk kell azt, hogy hazánk ne kapcsolódjon bele ebbe a konfliktusba. Ehhez meg az kell, hogy ne küldjünk katonát, ne küldjünk fegyvert és ne is engedjük a halálos fegyverszállítmányok áthaladását az országon. Mivel mindhárom tekintetében világos döntést hoztunk, ezzel tudjuk garantálni, hogy Magyarország ne sodródjon bele a háborúba. Van még egy fontos feladatunk, hiszen a harcok elől hozzánk menekülőknek segítenünk kell ellátással, szállással, aki pedig hosszabb távra tervez itt maradni, annak munkalehetőséggel, a gyermekeiknek pedig iskolába és óvodába járási lehetőséggel. Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója zajlik, kötelességünk segíteni.

– Megoszlanak a vélemények arról, hogy a magyar katonáknak pusztán humanitárius, vagy tényleges beavatkozást jelentő katonai segítséget kell nyújtaniuk Ukrajnának. Milyen következményekkel járhatna, ha Magyarország beavatkozna a két nemzet háborújába?

– Természetesen nem fogunk beavatkozni és nem fogunk belesodródni. Többek között azért nem engedjük meg, hogy fegyvereket engedjünk keresztül Magyarországon, mert az ilyen szállítmányok megsemmisítendő katonai célpontoknak minősülnek a másik hadviselő fél részéről. Nem akarjuk, hogy hazánkban, vagy az Ukrajnába való átlépést követően a kárpátaljai magyarlakta területeken ilyen objektumok mozogjanak, mert az sajnos magával hordozná a bevonódás lehetőségét. A konfliktus gazdasági hatásai messze hatóak lesznek, de egyelőre a békével kell foglalkozni. Az viszont nyilvánvaló, hogy Európa keleti és nyugati fele közötti együttműködési szálakat olyan mértékben elvágták, hogy azoknak az újjáépítése nagyon nehéz lesz, ha egyáltalán lehetséges.

– A háború kirobbanása óta régóta látott mértékben érkeznek menekültek hazánkba. Egyesek igyekeznek párhuzamot vonni a kormány 2015-ös, az illegális migrációs válság súlyosbodásakor és a most tapasztalt reakciója kapcsán. Mi a legfőbb különbség a két eset között?

– Visszataszítónak és megdöbbentőnek tartom, hogy vannak emberek, akik összehasonlítják az Ukrajnából, a háború miatt menekülőket azokkal az illegális migránsokkal, akik 2015 óta próbálnak betörni Magyarország területére. Az a legnagyobb különbség közöttük, hogy az utóbbiak törvényt sértenek akkor, amikor egy békés államból, például Szerbiából vagy Horvátországból a határ megsértésével kívánnak átjutni hazánkba. Ukrajnában viszont háború van, ahonnan nem tudnak máshová menni, mint Lengyelországba, Magyarországra, Szlovákiába vagy Romániába. Az illegális migránsok a rendőrökre támadva, országunk szuverenitását megsértve, agresszíven viselkedve, határt sértő módon jönnek hazánkba. Ezzel szemben az ukrajnai menekültek végigállják a többórás sort, a magyar határőröktől engedélyt kérnek a belépésre, elmennek a befogadóközpontra, kérik és köszönik a segítséget. Ez a legfontosabb különbség.

– A harcok elől menekülőkön mindenki szeretne segíteni, családok százai jelezték a közösségi oldalakon, hogy befogadnának menekülteket, azonban az ellátás a segítségnyújtás anyagi vonzatairól, terheiről kevés szó esik. Kinek, illetve kiknek kell finanszírozniuk az elszállásolás költségeit? Számíthatnak állami segítségre, kompenzációra a családok?

– Éppen azért jött létre a Humanitárius Tanács, hogy mindenki a megfelelő hatékonysággal vehessen részt a segítségnyújtásban. A kormány koordinációs tevékenységet végez, ezáltal a segélyszállítmányok a megfelelő címzettekhez juthatnak. Igyekszünk megtéríteni a költségeit mindazoknak, akik önkéntes alapon vállalnak áldozatot.

– Megyénkbe is egyre több menekült érkezik, a közelmúltban anyukák és gyermekeik leltek ideiglenes otthonra Esztergomban. Ha a háború elhúzódik, akkor hogyan lehet integrálni a társadalomba a kárpátaljai magyarokat, valamint a magyarul nem beszélő ukránokat, illetve keleti szomszédunktól érkező, más nemzetiségű embereket?

– Alapvetően három csoportra lehet bontani a hazánkba érkezőket. A háromnegyedük ukrán, tizenöt–húsz százalékuk magyar nemzetiségű, a menekülők öt–tíz százaléka harmadik nemzet állampolgára. Az utóbbi csoportba tartozók gyakorlatilag tovább is mennek, őket döntő többségben Budapestre szállítottuk, ahonnan vagy menetrend szerinti vagy mentesítő charter gépekkel hazautaznak. Akik hosszabb távon itt maradnak, nekik munkalehetőséget biztosítunk, hiszen mi munkaalapú társadalmat építünk. A gyermekeket beiskolázzuk, továbbá mindenkinek a szükséges nyelvtanulási és egyéb programot is a rendelkezésére fogjuk bocsájtani. Már most is van mintegy negyvenezer ukrán állampolgár, aki Magyarországon dolgozik, így az ő, illetve a menekültek esetében is meg tudjuk oldani ezt a kérdést.

– Ön szerint hazánkra nézve mi az ukrajnai háború legnagyobb tanulsága?

– Ez a háború kiemeli a béke, a folyamatos párbeszéd és a szomszédokkal szembeni kölcsönös tisztelet jelentőségét. A világpolitika sok szereplője, köztük nagy, gazdag országok vezetői nem értek el eredményeket a diplomáciai erőfeszítésekkel. A legfontosabb, hogy meg tudjuk védeni magunkat, és mi mindent meg is teszünk ennek érdekében.

Névjegy – Szijjártó Péter 1978. október 30-án született Komáromban. 1997-ben a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett, 2002-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen külügy szakirányon diplomázott. 2002 óta a Fidesz országgyűlési képviselője, korábban a párt kommunikációs igazgatójaként, a miniszterelnök szóvivőjeként és a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkáraként is dolgozott. 2014. szeptember 23-tól tölti be Magyarország külgazdasági és külügyminisztere pozícióját. Római katolikus vallású, nős, két fia van. 2011 és 2016 között igazolt futsaljátékos is volt, összesen két NB I-es és 85 NB II-es mérkőzésen lépett pályára.