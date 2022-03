Sokan már a hét végén a március 8-ra, vagyis a nőnapra készültek. Rövid körképünkből pedig kiderült, hogy a szokásokhoz híven a legtöbb férfi ezúttal is virággal lepi meg szeretteit ezen a napon, illetve hogy a hölgyek is ennek örülnek a legjobban, az édességek mellett. Mint megtudtuk, a virágüzletekben a vágott és a cserepes virágok is egyaránt népszerűek.

A megkérdezett férfiak az ajándéktárgyak mellett szívesen segítenek az otthoni feladatokban, vagy kedveskednek szép szavakkal a hozzájuk közelálló nőknek. A többség virággal is készül, legtöbben a vörös rózsát válasszák. A hölgyek egy része a virágnak, még mások az ékszereknek, vagy csokoládénak örülnek. A virágárusoknál ilyenkor a tavaszi, illatos virágokat keresik leginkább.

További részletek videónkban: