„Úristen, te az egész világ gondviselője vagy, te adsz erőt a gyönge embernek, a te kezedben van a fejedelmek lelke, te hatalmasabb vagy minden földi királynál, tégy velünk tetszésed szerint.” Imre herceg ezen imádságával kezdődött március 23-án az az ökumenikus áhítat, melyet az esztergomi főtéren tartottak, s melyre százak érkeztek.

Közösen imádkoztak

A Facebookon és a katolikus, református, evangélikus templomokban korábban meghirdetett eseményen együtt imádkoztak az esztergomi történelmi egyházak képviselői. Az áhítaton szolgált Klimentné Ferenczy Andrea evangélikus lelkész, Ágoston Csaba református lelkész, illetve római katolikus részről Török Csaba plébános, Pokriva László plébános, Kiss-Maly László plébános és Szabó Andor atya.

Bocsássa meg Isten a háborút

Klimentné Ferenczy Andrea beszédében többek között rámutatott, hogy az elmúlt hetekben nagyon sokat fáradoztak, adakoztak az esztergomi emberek, hogy segítsenek a menekülteken, ugyanakkor arra kért minden jelenlévőt, hogy ezen az estén vigyék imádságban Isten elé a bajt, a békétlenséget, a háborút, s kérjék Istent, hogy bocsássa meg a bűnöket. Ágoston Csaba elmélkedésében rámutatott, hogy ahogy most is, úgy az emberiség történelmében mindig is dúlt a véres harc az anyagi javakért, a hatalomért, a diktálás jogáért és a dicsőségért, de az Isten értelmet adott az embernek, hogy uralkodjék ezeken az ösztönein és az élet fejlesztéséért tegyen és ne annak pusztításán.