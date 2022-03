Számos névnapi köszöntés és meglepetésműsor nyitotta a bokodi nyugdíjasok idei első összejövetelét. Egy balatonfüredi házaspár jóvoltából az ünnepségből pillanatok alatt kulturális előadás kerekedett. Történt ugyanis, hogy az intézmény színháztermébe invitálták a csaknem ötven résztvevőt, majd a Pomádé filmzenéire mutatták be látványos koreográfiájukat. A közönség vastapssal jutalmazta az előadást, amely kellően megalapozta az est további hangulatát.

Mint megtudtuk, retró slágerekkel, majd közös énekléssel folytatódott a nagy sikerű összejövetel és természetesen a névnaposokon kívül a hölgyeket is köszöntötték egy-egy szép szál virággal. Kiváló alkalom volt ez a programismertetésre is. Mivel a bokodi nyugdíjasok nagyon fontos feladatnak tartják környezetünk védelmét, több alkalommal végeznek társadalmi munkát. Például szemétgyűjtő akciót szerveznek a közeljövőben is, a víz világnapja alkalmából. Tervek szerint március 22-én találkoznak a tóparton.