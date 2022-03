Michl József polgármester az elmúlt héten egy városi humanitárius tanács létrehozását kezdeményezte a Magyarországra menekültekkel kapcsolatos segítségnyújtás feladatainak koordinálására és végrehajtására. A tanács tagjai: a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, a Szociális Alapellátó Intézmény, a Tatai Városkapu Zrt. és a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai. A munkában közreműködnek a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitasz helyi szervezetei, valamint az érintett hatóságok is – adta hírül a tata.hu.

A tanács március 7-én már ülésezett, az egyeztetésen jelen voltak a Tatai Rendőrkapitányság, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Tatai Városkapu Zrt. a Szociális Alapellátó Intézmény, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft., a helyi Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat, a Katolikus Karitasz és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai. Az egyeztetés fő témája az adományok gyűjtése, a szálláshelyek biztosítása, a munkahely, az iskolai és egyéb ellátások megszervezése volt.

A városvezető az ülésen megköszönte képviselőtársainak, hogy elfogadták, hogy ne politikai határozatokat, üzeneteket fogalmazzon meg a testület, hanem arról döntsön, hogy a tataiak hogyan tudnak segíteni. Két határozati javaslatot fogadtak el, ezek közül az egyik a Királyházának való segítségnyújtásról szól. Királyháza egy 10 ezer fős, részben magyarlakta kárpátaljai település, amely Naszály testvértelepülése. Gerébi Ákos javasolta, hogy célzottan is adjon Tata Királyházának támogatást. Olyan döntés született, amelynek nyomán a Kistérségi Társulási Tanácsot is bevonják, és közösen határoznak a segítségnyújtásról. A másik határozat a beregszászi magyar főiskolához kapcsolódik, az intézményt korábban már többször támogatták, ezt most is megteszik, 1 millió forinttal.

Nem szeretnénk háborút, sem semmilyen háborúval kapcsolatos cselekményt Magyarországon, azonban a humanitárius segítségnyújtás, a hozzánk érkező menekültek megsegítése a mi feladatunk. Tatán jelenleg négy család van már elszállásolva, s nagyon komoly felajánlások érkeztek helyi vállalkozóktól, ugyanis az önkormányzat által felajánlott mintegy 150 férőhely mellé további 246 férőhelyet ajánlottak fel eddig. Ezek részben munkásszállók, részben pedig üdülő vagy turisztikai szállások. Nagyon köszönjük ezeket a felajánlásokat valamint azokat a pénzadományokat is, melyek eddig már több, mint 1 millió forint értékben érkeztek az önkormányzat támogatási alapjába, illetve természetesen köszönjük a tárgyi és élelmiszer adományokat is.

– hangsúlyozta a testületi ülést követően sajtótájékoztatóján Michl József.

Két központi ügyeleti telefonszám él - Az egyik éjjel nappal hívható (06-30/114-0716), a másik pedig munkaidőben (34/588-638). Ezeken a számokon bármilyen, a menekülthelyzettel kapcsolatos információ kérhető és bejelenthető. A bejelentéseket online is folyamatosan meg lehet tenni a [email protected] e-mail címre. Aki a menekültek megsegítését és az ezzel kapcsolatos önkormányzati munkát pénzzel szeretné támogatni, az megteheti az önkormányzat támogatási alapjának számlaszámára történő utalással. Számlatulajdonos: Tata Város Önkormányzata, számlaszám: 50440016-10030091.