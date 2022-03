A minap a halak napja alkalmából tartott interaktív tanórát Osvald Zsolt, a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének (KEMHESZ) ügyvezető elnöke az Esztergomi József Attila Általános Iskola hatodik osztályos diákjainak. A negyvenöt perces előadáson – melyet a Régió TV Esztergom stábjának köszönhetően élőben követhették azok is, akik nem lehettek jelen – szóba került, hogy mintegy 30 ezer halfaj van a világon, hazánkban pedig 80–90 féle hal él.

Osvald Zsolt említette, hogy idén a bodorka lett az Év hala, de mesélt arról is, hogy a halak szaporodását hivatalosan ívásnak nevezik és hogy azért a ragadozók apróbb példányai jelennek meg elsőként, hogy pár hónap múlva el tudják majd kapni a növényevő és egyéb fajták kisebb egyedeit. Szó volt továbbá az úszóhólyag, az oldalvonal és a kopoltyú szerepéről is, valamint az ügyvezető elnök arról is beszélt a gyermekeknek, hogy ahogy a fáknál az évgyűrűk, úgy a halaknál a pikkelyekről lehet megmondani az adott példány életkorát.