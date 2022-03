Telepítés 53 perce

Öt kádnyi, azaz 50 mázsa ponty érkezett a Dunához Komáromnál

Komáromban és Esztergomban is halakat telepítettek hétfőn a vízbe. Összesen 100 mázsa ponty került a Dunába: itt is, ott is 50.

Forrás: 24 Óra

Mint arról korábban beszámoltunk, február 28-án Esztergomnál 50 mázsa pontyot telepítettek a Dunába. Aznap Komáromnál is ugyanennyi pikkelyes került a folyóba. A megyei horgászegyesületek szövetségének szakmai igazgatója, Schmidt-Kovács Bence arról beszélt Komáromban, hogy az országban nagy a halhiány, ezért is fontos, hogy a telepítésekkel kiszolgálják a horgászokat. – Igyekszünk minél többféle halat tenni a természetes vizekbe, mert feladatunk, hogy megőrizzük a fajok sokszínűségét. Fontosnak tartjuk a kormoránok okozta halpusztulást is visszaszorítani. Ezúttal pontyokat telepítettek, amelyeket a mellékágaknál engednek vízbe, mert ez a fajta jobban kedveli az állóvizeket. Kitért arra is, a magyar halfogyasztás kimondottan pontycentrikus, a magyarok ezt érzik leginkább sajátjuknak. A ponty mindenevő halfaj, a Dunában a pikkelyes változata őshonos. Az ívási időszaka májusban kezdődik, emiatt június 15-ig horgászati tilalom vonatkozik rá. A halakat kamionnal szállították, amely öt káddal érkezett, mindegyikben tíz mázsa ponty volt. Az állatokat halasponyván engedték le a mellékágba. A szakaszon egyhetes horgászati tilalmat rendelnek el, mert szeretnék, hogy a halak jobban szét tudjanak úszni, megszokhassák a természetes közeget és minden horgásznak jusson belőle. Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő a telepítéssel kapcsolatban lapunknak elmondta, a horgászok a megye egészében jelen vannak. Tevékenységüknek köszönhetően szinte együtt élnek a természettel, közelről figyelik minden változását.

– Hobbijuk révén a természet igazi őrei, hiszen számukra fontos az élővilág egyensúlyának megőrzése – hangoztatta. – Fontos minden olyan akció, mellyel a természet viszonyaiba pozitívan tudnak beavatkozni. Jelentős az a tevékenység is, melyet a horgászok az ifjúság, a felnövekvő nemzedék irányába kifejtenek. Telepítés után tilos a halfogás - A KEMHESZ, több telepítés mellett, az idei második esztergomi haltelepítését tartotta február 28-án. A most a Dunába engedett pontyokat több tartálykocsival szállították a teherkompnál lévő rámpához. A telepítés utáni időszakról a horgászoknak tudni kell, hogy ezeket a pontyokat a telepítés utáni egy hétig, a telepítés helyétől föl- és lefele számított irányban 500 méterig tilos kifogni. A pontyokra vonatkozó dunai tilalmi idő május hónapban lesz, akkor a 35 centiméternél kisebbeket vissza kell dobni.

