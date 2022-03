Az adománygyűjtésre egy külön raktárhelységet alakított ki a Máltai Szeretetszolgálat a Vasút utca 64. szám alatt, ahová szüntelenül várják a felajánlásokat. A karitatív szervezeteknél ugyanígy van lehetőség adományok leadására, ezek a szervezetek a későbbiekben a felajánlásokat ugyancsak a közös gyűjtőpontra szállítják.

Michl József kiemelte:

Egy hosszútávú segítségre van szükség, ezért folyamatos ellátásra kell berendezkednünk

Azok, akik szállással és egyéb felajánlással tudnak szolgálni a menekültek számára, a [email protected] e-mail címen jelezhetik a Szociális Alapellátó Intézmény felé. Folyamatosan élnek a segélyvonalak is, melyek a 0630/114-0716 és a 0634/588- 638 -as számokon tárcsázhatók.

Szüntelenül várják az önkénteseket is, hiszen a felajánlások szortírozásában, rendezésében, adagolásban, valamint az érkezők napi ellátásban, kisgyerekekkel való foglalkozásban nélkülözhetetlen szerepet játszanak.