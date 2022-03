Az ünnepség elején köszöntötték a meghívott vendégeket, köztük Erős Gábort, Esztergom alpolgármesterét, a térség országgyűlési képviselőjelöltjét, Horváth Szeder Gábort, az Esztergomi Járási Hivatal hivatalvezetőjét, Dankó Kristóf tervezőt, továbbá jelen volt Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke is.

Az óvodások műsorát követően Herman Jenőné polgármester örömét fejezte ki, hiszen korábban sosem volt bölcsődéje a településnek. Most viszont egy olyan intézménnyel bővültek, mely nyolc gyermek befogadására alkalmas, ezáltal pedig segítséget tudnak nyújtani azoknak a szülőknek, akik mihamarabb szeretnének visszatérni a munka világába. Megköszönte a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnak a pályázat koordinálását, majd megjegyezte, hogy bár voltak nehézségek a kivitelezés során – hiszen számos előírásnak, jogszabálynak kellett megfelelni – de végül minden akadály elhárult.

Popovics György, Erős Gábor, Herman Jenőné és Horváth Szeder Gábor

Forrás: Walczer Patrik / 24 Óra

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke ismertette, hogy a dömösi önkormányzat 95 millió forintnyi összeget nyert erre a projektre és hogy a kivitelezés során konzorciumi partnerként a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. nyújtott segítséget a község vezetésének. Kitért arra is, hogy egy ekkora pályázat megvalósítása bizony komoly tervezést igényel és csak utána következik a nehezebb fázis, a megvalósítás.

A megyei elnök beszélt arról is, hogy a TOP-ban első körben 1,3-1,4 milliárd forintnyi összeget fordítottak bölcsődei férőhelyek fejlesztésére, végül a kormányzat és az Európai Unió sikeres egyeztetéseit követően további mintegy 3,5 milliárd forintnyi összeg jutott erre a területre.

Az átadó után bejárták az épületet a vendégek

Forrás: Walczer Patrik / 24 Óra

Popovics György beszélt arról is, hogy a TOP-ban a megyében 30 bölcsődét fejlesztettek, összesen 424 férőhely újult meg és 476 újat létesítettek. A megyei önkormányzat óvodák felújítását, építését is támogatta: 2,4 milliárd forintot fordítottak erre a területre, melynek felhasználásával 1200 óvodai férőhely újult meg és 82 új férőhelyet alakítottak ki.

Nyolc férőhelyes bölcsőde nyílt Dömösön

Forrás: Walczer Patrik / 24 Óra

A beszédek után fellépett a dömösi Zöldkendő Énekkar, majd dr. Györök Tibor atya megáldotta a mini bölcsődét. Az ünnepség végén Popovics György, Erős Gábor, Herman Jenőné és Horváth Szeder Gábor átvágta a szalagot, majd a jelenlévők megtekintették az épületet.

Növekszik a bölcsődék iránti igény Popovics György arról is beszélt, hogy amikor 2010-ben ő lett a megyei közgyűlés elnöke, akkor azt tapasztalta, hogy a falvak elnéptelenednek és mindenütt sok eladó ingatlan található. Büszkeségnek nevezte, hogy mára ez a trend megfordult, benépesültek a kistelepülések, ennek is köszönhető, hogy egyre nagyobb az igény a bölcsődei férőhelyek iránt. Megjegyezte, hogy az elmúlt évtizedben, az azt megelőzőhöz képest mintegy 200 ezerrel több gyermek született. Továbbá az is megfigyelhető, hogy sok szülő még azelőtt szeretne újra munkába állni, hogy a gyermeik elérnék az óvodáskort. Popovics György szerint ezek is alátámasztják, hogy igenis szükség van az új intézményekre, bölcsődei férőhelyekre.