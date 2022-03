A járványügyi szabályok ugyan enyhültek, de a tatabányai városháza lehetővé teszi, hogy a szülők és a kicsik az internet segítségével is „bejárják” a kiszemelt óvodákat és bölcsődéket, és otthonról is betekintést nyerjenek az intézmények belsejébe, megismerjék az óvodák különböző helyiségeit, a csoportszobákat, fejlesztőszobákat, valamint ízelítőt kapjanak az intézmények hangulatáról, rálátásuk legyen a felszereltségükre – közölték Tatabánya Megyei Jogú Város Facebook-oldalán.



A város honlapján az idén is minden hasznos információt, letölthető dokumentumokat, az óvodákról képgalériát, illetve rövid bemutatkozó szöveget közölnek. A tájékoztatóban olvasható: aki további információkra kíváncsi az intézményekkel kapcsolatban, a bemutatkozó szöveg alján talál elérhetőséget az óvodavezetőkhöz, illetve linket az intézmények Facebook oldalához. A 2022. évi óvodai nyílt napokról is az egyes intézmények aloldalain olvashatnak bővebben. A közzétett információk és képek között a https://tatabanya.hu/ovodai-beiratkozas weboldalon tudnak kutakodni a szülők.

Programokkal várják a kicsiket

A megyeszékhely egyes intézményei személyesen is látogathatók az éppen beiratkozni készülők számára: Alsógallán és Felsőgallán például programokkal is készülnek a gyerekeknek. A Felsőgallai Német Nemzetiségi Óvoda és az Alsógallai Óvoda online közzétett meghívójában azt írták: április 7-én 9 órától 11:30-ig tartják nyílt napjukat.

Ezen a napon a szülők betekintést nyerhetnek az intézmény mindennapjaiba, beszélgethetnek az óvoda dolgozóival, megismerkedhetnek nevelési-oktatási programunkkal. Hozzátették: a gyerekeket interaktív zenés foglalkozás, játék, és kézműveskedés várja. Az édesanyákat, édesapákat arra kérik, hogy váltócipőt hozzanak magukkal.

A tatai intézmények is fogadják a látogatókat, ahol a Csillagsziget Bölcsőde a bölcsődei ellátás iránt érdeklődő kisgyermekes szülőket várja március 28-án 9:30 és 11.00 óra rendezett nyílt napon. Az érdeklődő családok itt is bepillanthatnak a bölcsődei csoportok egy-egy napjába, megismerkedhetnek a kisgyermeknevelőkkel, bölcsődei dajkákkal, valamint tájékoztatást kaphatnak a szolgáltatás körülményeiről, feltételeiről is.

A Tatai Bartók Béla Óvoda az ezt követő héten, április 6-án szerdán, 9 és 11 óra között szervezi nyílt napját, ahol lehetőséget biztosítanak arra, hogy közelebbről megismerhessék az óvodát, meglátogassák a csoportokat, találkozzanak az ott dolgozó óvodapedagógusokkal, dajka nénikkel, pedagógiai asszisztensekkel.

Szintén április 6-án 9 és 11 óra között fogadja az érdeklődőket az esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda, ahová a szülőket és gyermekeiket egy ismerkedő, barátkozó délelőttre invitálják. A kicsik kipróbálhatják játékaikat, beszélgethetnek óvodapedagógusaikkal, kérdezhetnek az óvoda vezetőjétől.