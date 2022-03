Összesen 262 ezren fejtették ki véleményüket arról, milyen szankciót vezetnének be az állatokkal méltatlanul bánókkal szemben. A képviselő a hobbiállatok évről-évre növekvő számán kívül felhívta a figyelmet a kóbor jószágok felkarolásáért működő szervezetekre is. Czunyiné dr. Bertalan Judit megnevezett többet is, amelyek munkája kiemelkedőnek bizonyul a térségben. Mint mondta élen jár az oroszlányi Ments meg! Alapítvány, de az önkormányzat működtetése alatt álló ebrendészeti telep munkája is legalább annyira hasznos, valamint a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület említése mellett sem ment el szó nélkül.

Az országgyűlési képviselő szerint az oroszlányi és a komáromi állatvédők is példa értékűen dolgoznak

Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra

Dr. Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem munkatársa beszédében statisztikai adatokról is beszélt, amelyek bőven túlmutatnak az uniós átlagon. Megosztotta a sajtó munkatársaival azt a jó hírt is, hogy az elmúlt másfél évben több fontos védelemmel kapcsolatos kormányzati intézkedés történt, mint a rendszerváltást követő 30 évben összesen. A szakember hangsúlyozta, állatszerető nép a magyar.

− Mára minden második háztartás büszkélkedhet kutyával, összesen 3,5 millió eb és 4 millió macska, valamint 35 millió haszonállat él velünk. Ennek kapcsán is elmondható, hogy az állatvédelem egyre fontosabb és egyre nagyobb jelentőséggel bír az országban − tette hozzá és azt is, hogy ennek köszönhetően Európa egyik legszigorúbb állatvédelmi büntetőjogi környezetét sikerült létrehozni.

Az állatvédelem terén óriási összefogás bontakozott ki

Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra

Dr. Vetter Szilvia szerint még sosem volt példa olyan mértékű összefogásra az állatvédelemben, mint most.

− Olyan széleskörű egyeztetési folyamat előzte meg, amely nem valósulhatott volna meg a Nemzeti Állatvédelmi Tanács tagjainak, az Agrárminisztérium munkatársainak, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának és munkatársainak, a rendőrségnek, a szakmai és civil szervezeteknek az összehangolt, kitartó munkája nélkül − hangsúlyozta. A szakember örömmel összegezte az állam 500 millió forintos, ivartalanítási akcióra fordított támogatását, amelyre a Magyar Falu Program keretében nyílt lehetőség és amelynek köszönhetően 14 ezer állatot sikerült ivartalanítani. Elmondta azt is, hogy tavaly év végén újabb 1,5 milliárdos forintos kormányzati határozat született, amely kizárólag állatvédelmi célokra használható. Czunyiné dr. Bertalan Judit hozzátette: térségünkben több tucat település élt az ivartalanítási akció adta lehetőségekkel.