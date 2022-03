– Baba, baba! - súgtak össze a meglepődött gyermekek a szűk folyosón, ahová a délelőtti órákban több zsáknyi játékot vittek be az Esztergomi-Bajóti Karitász Régió önkéntesei. Aztán pillanatok alatt gazdára is lelt Micimackó, a barna ló és a plüss sportautó is, utóbbit egy kisfiú ölelgette magához boldogan. Egy másik, még éppen csak botorkáló gyermek eközben a padló mintázatát figyelte: be-, majd kilépett a kockákból, eközben pedig félénken a kamerák felé pillantott. Életkora miatt bizonyára keveset fogott fel a történtekből, így azt sem értette, hogy miért örökítik meg a sajtó képviselői a szerdán érkezett és a Boldog Ceferino Roma Misszó és Caritas Házban elszállásolt kárpátaljai menekülteket.

Ő még nem érti, mi folyik körülötte... Forrás: Walczer Patrik / 24 Óra

Erdő Péter bíboros az otthonukat elhagyni kényszerülő, Ukrajnából érkezők megsegítésére válságstábot hozott létre az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében, ugyanakkor azt is kérte, hogy mérjék fel a plébániák és egyházi intézmények befogadóképességét is.

Békére vágynak A helyszínen Bogár Anett, egy kárpátaljai anyuka árulta el, hogy a Beregszászi járásban található Szernyéről érkeztek a családok. Elérzékenyülve mesélte, hogy a drasztikus áremelkedés és a háborútól való félelem miatt indultak el a határ fel. Csapnál még nem, de Harangláb községnél sikerült átjutniuk Magyarországra. Nagyon köszönik a rengeteg segítséget és reméli, hogy mihamarabb egyesülhet a családjuk. Ha beköszönt a béke, akkor pedig szeretnének hazatérni.

Tóth László állandó diakónustól megtudtuk, hogy a Ceferino plébánia alapvetően cigánypasztorációs tevékenységet végez, most viszont egy magyarországi cégnél dolgozó, Kárpátaljáról származó férfiak családtagjainak nyújtanak segítséget. Ferenczy Rudolfné a karitász regionális vezetője elmondta, hogy a legtöbben csak egy-egy táskával, és néhány személyes tárggyal jöttek el otthonukból, így nagy segítséget jelentenek az adományok, melyek folyamatosan érkeznek a régiós központba.