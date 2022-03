Arra is kitért, nehéz év van mindenki mögött, de úgy értékelt, sikerült megőrizniük Ács szerepét a térségben, vannak céljaik, több fejlesztést megvalósítottak.

A rendezvény végén Szűcs Erika táncos növendékeinek koreográfiáját láthatták az érdeklődők.

Oroszlány

A ‘48-as ligetben hajtottak fejet az oroszlányiak. Lazók Zoltán polgármester a Kossuth szobornál megtartott ünnepi beszédében a forradalom és szabadságharc szellemi hagyatékára hívta fel a figyelmet. Czunyiné dr. Bertalan Judit a térség országgyűlési képviselője az aktuális orosz-ukrán helyzetre utalt és a 12 pontból idézett: a katonáinkat nem vihetik külföldre. Ezt követően a pártok, az intézmények képviselői és civil szervezetek helyezték el a kegyelet virágait.

A program a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kiállítótermében folytatódott. Képes kaleidoszkóp nyílt, amely az 1848-49-es forradalom és szabadságharcnak, valamint Petőfi Sándornak állított emléket. Ezt követően Kutenics Kinga, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei módszertani referense ajánlotta a nagyérdemű figyelmébe a XXIV. Civileké a ház rendezvénysorozatát. A kiállítás március 28-ig megtekinthető. A programot Csík János és a Mezzo zenekar ünnepi koncertje zárta.

Oroszlányban a Kossuth-szobornál helyezték el a kegyelet virágait

Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra

Tata

A tatai önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezésében a város idén is ünnepi felvonulással emlékezett az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc hőseire és eseményeire.

Március 15-én délelőtt megemlékezésre és koszorúzásra került sor Mansbarth Antal katolikus pap, a forradalom mártírja emléktáblájánál az Ady Endre úton, ahol áldást mondott Kovács Csaba Albert plébános, Hamary Dániel, orvos, honvéd tüzér hadnagy Tópart utcai emléktáblájánál valamint a várudvaron lévő emlékoszlopnál.

Az 1848-as emlékoszlopnál, melyet a Szövetség Tatáért Alapítvány közadakozásból állított a várudvaron, először Michl József, Tata polgármesetere mondott beszédet.

– Nehéznek tűnő, de végül is egyszerű döntés előtt álunk 2022. március idusán. Hajlandóak leszünk-e megvédeni mindazt, amit eleink vér által is megvédtek, böjtjük által is újra kiharcoltak, igazságtalanságokat is elviselve újra építettek, saját bűneiket és hibáikat is megvallva, súlyos penitenciát is vállalva, a gonosztól végül mégis megvédtek? Tudunk-e mi is változni és még jobbá lenni ebben a két lábbal biztosan a földön álló embert is megpróbáló, összevissza rángató világban? Van-e bátorságunk továbbra is a mindennapi fáradtságos építkezéshez, a lassúnak tűnő, de napról-napra látványos fejlődést felmutató, kitartó munkához? Van-e bátorságunk önmagunkhoz kellő türelemmel lenni, és a velünk ugyan, de lassabban haladóknak bizalommal erőt adni? ….

Most dől el, ma élő magyarok, hogy a több, mint egy évtizedes küzdelmünkben, a katasztrófák, a gazdasági válságok, a még fellelhető szegénység, az alacsony gyermekszületési szám, a válások, a járvány, most pedig a háború okozta nehézségek nagyon nehéz munkával való legyőzésében a családjaink, közösségeink, városaink, falvaink újraépítésében mennyire tudtunk megerősödni.

– mondta beszédében Michl József.

A várudvaron ezt követően Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője osztotta meg gondolatait.

– „Forr a világ bús tengere, oh magyar!” - kezdte beszédét majd így fogalmazott:

- Recseg-ropog az ereszték, az általunk ismert világ meginogni látszik, veszélyes idők köszöntöttek ránk. Katonáink hetedik esztendeje őrzik a déli határt az illegális bevándorlókkal szemben, orvosaink és ápolóink harmadik esztendeje küzdenek a világjárvánnyal, ránk köszöntött az energiaválság időszaka, minden bizonytalannak tűnik. Óceánon innen és túl, birodalmi központok érdekei feszülnek egybe, olyan érdekek, amelyek csak ritkán egyeznek a nemzeti érdekkel.

Nekünk egy érdekünk van, amikor változik körülöttünk a világ, hogy megőrizzük saját hazánk biztonságát és békéjét. Ennél fontosabb nincs. A békéhez viszont erő kell, az erőhöz pedig egység.

– mondta Bencsik János.

Az ünnepi rendezvényen közreműködtek a Vaszary János Általános Iskola tanulói, valamint Nagy Olivér, Nényei Zsombor, a Tatai Református Gimnázium diákjai, a Menner Bernát Zeneiskola fúvószenekara Belső Máté vezetésével, a Magyar Izlandi Lovas Egyesület lovasai és Galgóczy Csenge.

Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett rendezvénysorozat március 16-án reggel 8 órakor a Kossuth téren az Országzászló szobornál folytatódik. A helyszínen a magyar zászló és címer napja alkalmából díjátadó ünnepséget rendez Tata Város Önkormányzata, a tanulmányi versenyeken kiváló eredményeket elért tatai általános és középiskolásoknak, valamint felkészítőiknek. Az eseményen beszédet mond Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője és Rigó Balázs, Tata alpolgármestere.

Tatabánya

Térzenével indult a Bánhidai szoborparkban rendezett ünnepség. Hamar Dávid szavalta el a Nemzeti dalt, majd Szücsné Posztovics Ilona polgármester ünnepi beszédében kiemelte a hazafiságot, az összetartozást és a vértanúk hősiességét, amely Petőfi és a jól ismert helyszínek mellett elsőként eszünkbe jut a forradalom és szabadságharc kapcsán.

– A haza örök – kezdte beszédét Bencsik János miniszterelnöki biztos, a Tatai-medence országgyűlési képviselője. Kossuth Lajos szavait idézve kiemelte: ez a nemzeti megmaradás programja, amely számtalan fontos dolog mellett a korábban akár áldozatok árán is elért eredmények, a biztonság és a béke megőrzését jelenti.

A műsorban közreműködtek a Forgórózsa Népművészeti Központ csoportjai, majd elhelyezték az emlékezés virágait az emlékműnél.

A bánhidai szoborparkban emlékezett Tatabánya

Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra

Dorog és Esztergom

Mint megírtuk, Dorogon a Zsigmondy Vilmos Kéttannyelvű Gimnázium diákjai adtak műsort. Esztergomban pedig a volt Vármegyeházán tartottak ünneplést, majd huszárokkal és cserkészekkel megkoszorúzták a hős honvédek sírját a honvédtemetőben.