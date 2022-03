Egyesek szerint a medvehagyma annyi bajra gyógyír, hogy az szinte már gyanús. Igaz, hozzájutni nem könnyű, – és aki ismer termőhelyeket, igyekszik titkolni,– hiszen az erdők mélyén kell kutatni, a lelkes medvehagyma vadászok hamarosan útnak indulnak a környékbeli erdőkbe, a zsákmányszerzés reményében. A Komárom Podcastban a komáromi főkertész, Juhász Márton beszélt a témáról.

Ahogyan azonban nincsen rózsa tövis nélkül, úgy medvehagyma sincsen veszélyek nélkül, hiszen a figyelmeztetések ellenére a medvehagymaszedés évről−évre számos áldozatot szed. A veszélyforrás oka nem más, mint hogy a roppant egészséges növény sokban hasonlít az erősen mérgező hatású gyöngyvirághoz, így megfelelő óvatosság, és hozzáértés nélkül bizony rosszullétet, ájulást, sőt, halált okozó mérget is szedhetünk a kosarunkba.

Megnyugvásra ad okot ugyanakkor, hogy kellő körültekintéssel bizton megállípthatóak a két növény közti különbségek. A medvehagyma első fő jellemzője, hogy korábban kel és virágzik mint a gyöngyvirág. Ha a vélt növényt felfedezzük az erdőben, érdemes óvatosan kiemelni a talajból egy kisebb csokrot, hiszen míg a medvehagyma alatt bizonyosan gumókat találunk, míg a gyöngyvirág rizómás (rizóma: a talajszint alatt lévő szár vízszintesen növekszik, mely lefelé haladó gyökereket, csomópontjaiból pedig felfelé növő hajtásokat bocsát ki - a szerk.) növény.

A medvehagyma levele keskeny, legfeljebb 4 centi szélességű, a gyöngyvirág ezzel szemben 6-8, vagy akár még ennél is szélesebb leveleket is hajt. Különbségek fedezhetők fel a virágok között is, hiszem míg a medvehagymánál tömött, ernyős virágokat figyelhetünk meg, addig a gyöngyvirágra a csupor alakú, bókoló, lehajló virágok jellemzők. A két növény közti virágok jellegzetes illata is jól megkülönböztethető, ugyanis a gyöngyvirág bódító, erős illatával szemben a medvehagyma minden részéből sajátos hagymaillatot áraszt.

Ha nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy valóban medvehagymát találtunk, a legjobb, ha megkérdezünk egy olyan helyi illetőt, aki ismeri az adott terepet, és tudja, hogy azon a területen nem nő gyöngyvirág.

− emelte ki Juhász Márton Komárom főkertésze.

Nagyon fontos tudnivaló, hogy a medvehagymaszedést az erdőtörvény szabályozza, melynek értelmében csak annyit szabad szedni, amennyit el is fogyasztunk. Véletlenül sem szabad olyan mennyiségű medvehagymát hazavinni, mely esetleg már az erdő biológiai sokféleségét károsítja.

Térségünkben nagy medvehagymalelő helyek főként vizenyős, erdős területeken találhatók, illetve Juhász Márton kiemelte a szőnyi kórházkertet is, ahol a közelmúltban elvégzett újabb tisztogatás és karbantartásnak köszönhetően idén is komoly medvehagymavirágzás várható.

Ha viszont már biztosan tudjuk, hogy medvehagymával tértünk haza az erdőből, számos finomságot készíthetünk belőle. A Mindmegette.hu-n számos recept vár ránk, hogy elkészítsük őket.

Medvehagyma krémleves

Hozzávalók: 25 deka burgonya, fél fej vöröshagyma, 1 db fehérrépa, növényi olaj, só, őrölt bors, 1 csokor medvehagyma, fél csokor petrezselyem, 1 deci főzőtejszín, 10 deka sajt

A medvehagyma-krémleves elkészítéséhez a burgonyát alaposan megmossuk, kockákra vágjuk és megfőzzük. A vöröshagymát apróra vágjuk, a fehérrépát megtisztítjuk, lereszeljük és mind a kettőt olajon megpirítjuk. Sózzuk, borsozzuk, majd hozzáadjuk a főtt krumplit és egy kevés vízzel felöntjük, majd fedő alatt néhány perc alatt összeforraljuk. A medvehagymaleveleket és a petrezselymet szintén apróra vágjuk és hozzáadjuk a leveshez, majd összepároljuk. A levest végül botmixerrel pürésítjük. A főzőtejszínnel beállítjuk a kívánt sűrűsséget, krémességet. Reszelt sajttal forrón tálaljuk.

Medvehagymás kukoricás lepény

Hozzávalók: 3 db L-es tojás, fél doboz kukorica konzerv, medvehagyma, só, bors, öt deka liszt, olaj

Tálba felütjük a tojásokat, enyhén felverjük. Hozzáadjuk a lecsöpögtetett kukoricaszemeket. Sózzuk, borsozzuk, majd a felaprított medvehagyma levelet is belekeverjük. Annyi lisztet adunk hozzá, hogy könnyen kanalazható masszát kapjunk. Serpenyőben felforósítunk kevés olajat, melyen a lepények mindkét oldalát megsütjük, ez 2-3 perc. A lepények mérete tetszés szerinti, de a legjobb az 1 evőkanálnyi, melyet kissé lelapítunk. (A kanál hátoldalát a forró olajba mártjuk, így nem ragad a tészta a kanálhoz.) Melegen friss salátával, vagy sültekkel és édes csilliszósszal kínáljuk.

Medvehagymás sajtkrém

Hozzávalók: 5 deka vaj, 5 deka liszt, só, bors, szerecsendió, 5 deka mozzarella, 3 szelet barna kenyér, 1 gerezd fokhagyma, medvehagyma, rukkola

A felolvasztott vajba lisztet szórunk, elkeverjük, majd hozzáadunk egy kevés forró tejet, és simára keverjük a besamelünket. Beleszórjuk az ez idő alatt apróra vágott medvehagymát és rukkolát, valamint a lereszelt mozzarella sajtot, és az egészet 3-5 percig forraljuk. A kenyérszeleteket megpirítjuk, majd fokhagymával megdörzsöljük és elkenjük rajta az elkészített krémet, végül tálaljuk.