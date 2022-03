A Szent Borbála Kórház és Tata is közösségi oldalán számolt be arról, hogy az oltópontokon márciusban is folytatódik az oltási akció. Ennek fő célja az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése.

Ebben a hónapban is minden csütörtök és péntek délután valamint szombatonként várják az oltakozókat az oltási akció keretében. Hozzáteszik, hogy most is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást. A központi oltópontokon öt vakcina közül lehet választani, az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Hangsúlyozzák, hogy az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Tatán és Tatabányán márciusban a következő időpontokban zajlik az oltási akció

Az 5-11 éves korosztály oltása, visszaoltása:

március 5. 14:00 - 18:00

március 19. 14:00 – 18:00

A 12-18 éves korosztály és a felnőttek oltása, visszaoltása Tatán és Tatabányán:

március 3. 14:00 – 18:00

március 4. 14:00 – 18:00

március 5. 10:00 – 18:00

március 10. 14:00 – 18:00

március 11. 14:00 – 18:00

március 12. 10:00 – 18:00

március 17. 14:00 – 18:00

március 18. 14:00 – 18:00

március 19. 10:00 – 18:00

március 24. 14:00 – 18:00

március 25. 14:00 – 18:00

március 26. 10:00 – 18:00

Arra kérnek mindenkit, hogy a szükséges nyilatkozatokat olvashatóan kitöltve vigyék magukkal, ezzel is jelentősen gyorsítva az oltást.