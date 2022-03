A koronavírus járvány csillapodásának köszönhetően a járványügyi szigorítások is enyhülnek hazánkban. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a kormányzati döntéssel összhangban a Szent Borbála Kórházban is feloldották a látogatási tilalmat, most pedig újabb pozitív változásokról olvashatunk az intézmény közösségi oldalán.

Az intézmény vezetőségének legújabb tájékoztatása szerint a látogatásnak a továbbiakban nem feltétele a védettségi igazolvány, illetve a 48 órán belül COVID −19 Ag negatív gyorsteszt felmutatására sem lesz szükség a közeljövőben.

Mindezek mellett a kórház zárt területein továbbra is kérik az orrot és szájat eltakaró egészségügyi maszk használatát. A maszkviselés az udvaron és a intézmény szabad területein a továbbiakban ajánlott, de nem kötelező.

A látogatási idővel és módjával kapcsolatban a következő pontok továbbra sem változtak: