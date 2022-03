A sürgősségi indítványok és a napirend miatt már szinte egyből parázs helyzet alakult ki, Boda Bánk László (Mi Hazánk) például visszaszólt a jegyzőnek, hogy egyre többször hallja, hogy miről nem szavaznak.

− Azon csodálkozom, hogy a mikrofonom még szól − mondta pikírten, majd kérte, hogy minden sürgősségi indítványról egyesével szavazzon a közgyűlés.

− A jegyző asszony folyamatosan majszolja a kiflit, ha egy kis ideje van, de nem figyel, mi történik itt - társult be az ironikus hangvételhez Nagy Béla, aki szerint a polgármester korábban zagyvaságokat beszélt. Szücsné Posztovics Ilona szerint nem beszélt zagyvaságokat, amikor korábban egy másik közgyűlés másik napirendje kapcsán alakult ki polémia.

A sürgősségi indítványok között szerepel a mélygarázs próbaüzemének meghosszabbítása, a levegőtisztasági adatokat mérő és kijelző kapuk beszerzése, az alapítványi támogatások ügye, a Mártírok úti parkolók kialakításának második üteme is. Nagy Béla mindemellet interpellálni is szeretne az elbocsátott hivatali dolgozók, valamint a megszüntetett tatabányai televízió ügyében is. A jegyző asszony visszautasította a vádakat, hogy rajta bármilyen politikai nyomás van.

A szavazás végül így alakult:

Life levegőfigyelő rendszer: 15 igen, 3 tartózkodás

Alapítványi támogatások: 18 igen

Középületek, közterületek fellobogózásának rendeletmódosítása: 5 igen, 13 tartózkodás (nem vették fel a napirendke közé, ez Szücsné Posztovics Ilona előterjesztése volt egyébként)

Mélygarázs próbaüzeme: 18 igen

Schmidt Csaba (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy egy sürgősségit nem terjesztettek fel. Ez a polgármester szerint, a jegyző véleménye alapján nem tárgyalható. Boda Bánk és Schmidt Csaba szerint szavazni kellene róla, és utána dől el majd a sürgősségi indítvány sorsa. A Fidesz-frakció vezetője szerint az, hogy az indítványt megszavazza-e a közgyűlés, az más kérdés, és az, hogy tárgyaljanak róla, az biztos nem sérti az önkormányzati törvényt. Ezért kéri, hogy döntsön a közgyűlés arról, hogy felvegyék-e a napirendre. Szücsné Posztovics Ilona 15 perc szünetet rendelt el, azzal, hogy Nagy Béla egészítse ki az indítványát. Végül a majd' 30 percesre nyúlt szünet után Nagy Béla sürgősségi indítványát is elfogadták, 18 igennel.

Tovább lesz ingyenes a mélygarázs

Eredetileg március 31-ig lett volna ingyenes. próbaüzemben hazsnálható a Fő téri mélygarázs, de az előterjesztés szerint ezt június 30-ig szeretnék kitolni. A kivitelező T-Ingatlanfejlesztő Kft. képviselője, Zsidek Ferenc elmondta: a mélygarázs próbaüzemét azért érdemes kitolni, mert a használatbavételi engedély és a bérlők beköltözése hamarosan elindul. A különböző szolgáltatók, bank, üzletek beköltözése miatt is érdemes lenne még kitolni a próbaüzemet.

Egyben saját tapasztalatból jelezzük: jelenleg egy cetli hirdeti a mélygarázs bejáratánál, hogy aszfaltozási munkák miatt 18-ig nem lehet ott parkolni.

18 igennel meg is szavazták, hogy június 30-ig meghosszabbítják a mélygarázs próbaüzemét.

Nem kap plusz helyet a megyei önkormányzat

A megyei önkormányzat azzal fordult a közgyűléshez, hogy parkolóhelyeket kérjen a mélygarázsban, a felszíni parkolóhelyek mellé. Három további helyről van szó egyébként. 4 igen, 1 nem és 13 tartózkodással elutasították a kérést. 12 igen, 4 nem, és 2 tartózkodással pedig megerősítették, hogy nem támogatják a megyei önkormányzat kérdését. Végül 18 igennel a határozatot, amely szerint 3 felszíni parkolója marad a megyei önkormányzatnak, de plusz hármat az új létesítményben nem kap.