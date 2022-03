A gyerekek kedves műsorral készültek az oktatási intézménybe érkező vendégeknek, többek között Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőjének, valamint Vereckei Judit tankerületi igazgatójának. A beruházás 22 millió forintos pályázati forrásból jött létre: a Magyar Falu Programon elnyert 17 milliót egészítette ki a tankerület 5 millió forinttal.

Szívmelengető emlékek

Czunyiné dr. Bertalan Judit visszaemlékezéséből kitetszett, hogy 1980 szeptember elsején lépte át az érintett oktatási intézmény küszöbét, így szívének különösen kedves látni a Móra Ferenc Általános Iskola töretlen fejlődését. A tornacsarnok helyszíne a bokodi teremkerékpár-bajnokságoknak, valamint edzések és foglalkozások fontos helyszíne. A képviselő megígérte, erejéhez mérten segíti az intézményt a jövőben is, ezt követően beszédének végén utalt a régen várt tetőfelújítási munkálatokhoz szükséges pályázati lehetőségekre.

Akadályok nélkül

A projekt elemeinek részletes felsorolását Vereckei Judit tankerületi igazgató hallhattuk. Egyebek mellett említette az öltözők energetikai felújítását és több nyílászáró cseréjét. Kiemelte, a vezetékek is megújultak, valamint a vizesblokkok és a csatorna régi elemei is korszerűbbek lettek. A felújításhoz szükséges hónapokról már Fazekasné Koltovári Csilla intézményvezető beszélt, aki végtelenül büszke a pedagógusok munkájára is, amelyet nap mint nap végeznek a színvonalas oktató-nevelő munka érdekében.

A felújítás nyáron történet és örömmel mondhatom, hogy a munkálatok ideje alatt semmi sem akadályozta a 166 diák intézményi oktatását

– összegezte az igazgató, aki végül köszönetet mondott a fejlesztés közreműködéséért és a támogatásokért. A sorok között helyet foglalt még Geisztné Hartdégen Tünde gazdasági vezető, Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, Popovics György megyei közgyűlési elnök, valamint Csonka László polgármester.

Trombitaszó és fellépők

A köszöntők előtt még Szommer Áron trombitán játszott, Katona Bence és Schinglár Dominik előadásában hallhattuk a Megkötöm a lovamat című népdalt. A délután kulturális blokkjában fellépett még Molnár Réka Mia, aki csodálatos hegedűszóval fokozta az ünnepi pillanatot. A harmadik osztályos fellépőt Schrantz Dóra zenetanár kísérete. Még a nemzeti színű szalag átvágása előtt fellépett az iskolai énekkar.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a felső osztályosok előadása többek szemébe örömkönnyeket csalt, akik tiszta hangjukkal bebizonyították: méltán híres a bokodi mórás énekkar.