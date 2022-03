A víz világnapja alkalmából az Észak − dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) öt munkatársa is kitüntetést kapott példaértékű munkájáért március 22-én. A jeles napon elismerésben részerült Sütheő László műszaki igazgatóhelyettes, aki Mosonyi Emil Díjat vehetett át. Sütheő László amellett hogy a Vízgyűjtő- gazdálkodás Tervezési Osztályának vezetőjeként sikeres tárgyalásokat hajtott végre az EU Víz keretirányelv bevezetése és végrehajtása programban, kimagasló szakmai tevékenységével és szervezőmunkájával többször vívott ki országos elismerést. Oroszlánrészt vállalt a vizek kártételei elleni védekezésben, helytállásáért több alkalommal miniszteri kitüntetéssel is elismerték.

Sütheő László

Dr. Bárdi Pál, nyugalmazott osztályvezető a (kiemelt képünkön) belügyminiszteri Vásárhelyi Pál Díj kitüntetést vehetett át, aki a Hansági Duzzasztók építésvezetője volt, majd a Szigetközi fakadóvíz program keretében megvalósuló szivattyútelepek építésénél tevékenykedett. Szakmai irányításával valósult meg a Marcal térségi és a Fertő térségi melioráció, Hanság Főcsatorna kotrás, Fertőszéli zsilip építése, Által-ér mederrendezés, Rábca kotrás. Nyugdíjba vonulását követően is aktívan segítette kimagasló szakmai hozzáértésével az igazgatóság munkáját. Napjainkban is aktív tagja a megyei mérnöktársadalomnak, számos kisebb település vízgazdálkodási célú fejlesztését segíti, de szakértelmét a megyében megvalósuló jelentős beruházásoknál is kamatoztatja.

Hauberger Gábor a Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály geodéziai és térinformatikai referensének munkáját Főigazgatói Oklevelét vehette át.

Kiváló képességei miatt az vízügyi ágazatban országosan is elismert szakemberré vált. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által létrehozott térinformatikai munkacsoport vezetője, aktívan segíti az új szakterülethez kapcsolódó intézményi és szabályozási keretek kialakítását a vízügyi igazgatóságokon. Évek óta tanít a győri a Széchenyi Egyetem építőmérnöki karán.

Önállósága, innovációs készsége és szorgalma példaértékű, következetessége és állhatatos hozzáállása miatt munkája kiszámítható, megbízható munkatársa az egész vízügyi ágazatnak.

Hauberger László

Kötél Pál Tamás az Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály hajózással foglalkozó kiemelt műszaki referense „Az Év Vízügyi Dolgozója Díj” miniszteri elismerésben részesült. Szakmai kompetenciái megkérdőjelezhetetlenek, neve országosan elismert. Széleskörű tudása megnyilvánul a gépészeti ismeretekben, hajózásirányítási rendszerek használatában, de leginkább a magyar dunai hajózás egyedülálló ismereteiben. 2015 −ben lényegében egy személyben készítette elő a teljes magyar dunai hajóút kitűzési rendszer modernizálására vonatkozó szakmai CEF projekteket, aminek eredményeképpen 2021. évben 30 év után ismét új kitűzőhajók állhattak szolgálatba.

Amellett, hogy rendszeres résztvevője az Országos Vízügyi Főigazgatóság munkacsoportjainak állandó szakértője a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottságnak, ahol munkájával megreformálta a közös kitűzési térképeket és hatékonyan képviseli a magyar érdekeket.

A megelőző években több nagy árvízi védekezésben vett részt, kiemelkedik ebből a 2013. évi Duna rekordárvíz, ahol a Műszaki Biztonsági Szolgálat vezető-helyetteseként állt helyt.

2012. és 2017. évben ő irányította a Duna folyam menti jégvédekezési munkákat.

Kötél Pál

Molnár András a Tatai Szakaszmérnökség vezetője Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott. Molnár András az Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Osztályon területi főelőadóként kezdett, majd 2009-től lett a Tatai Szakaszmérnökség vezetője. Az elmúlt évek során több sikeres vízkárelhárításban vett részt, valamint számos vízügyi beruházásnál asszisztált sikeresen. Az állami alapfeladatok ellátása mellett különös figyelemmel segíti az önkormányzatok vízgazdálkodással kapcsolatos tevékenységét is. Csapatával aktívan részt vesz minden olyan iskolai és civil kezdeményezésben, ami a térségben élő gyermekek és fiatalok vízi környezetet érintő szemléletformálását.

Molnár András

Németh József igazgató két elismerést is kapott

Németh József az igazgatóság vezetője a közelmúltban két kitüntetésben is részesült:

Széles Sándor a megyei védelmi bizottság elnöke Győr-Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottság Emlékéremmel tüntette ki a bizottság munkájának támogatása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége elismerő díszoklevelet adományozott részére, hogy kifejezze köszönetét a „Marcal duzzasztó feletti bal parti hullámtéren ívó-és ivadéknevelőhely kialakítása” című projekt kiemelt szakmai támogatásáért.

Németh József