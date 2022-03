Mint arról korábban beszámoltunk, Alapi Zoltán 2021. augusztus 19-én jókor volt jó helyen, hiszen megmentette egy ember életét Tatabányán, a Síkvölgyi-tónál.

Az eset kutyasétáltatás közben történt. A tatabányai családapa egy bójának látszó kiemelkedést vett észre a tó vizében, miközben családjának éppen azt mesélte, milyen veszélyes ez az egykori bányató, ahol azért is tilos a fürdés, mert a víz hirtelen mélyül, többen már bele is fulladtak.

Jobban megnézték, és kiderült, a vízben egy ember látszott, aki hanyatt feküdt a vízen mozdulatlanul. Zoltán nem hezitált, bement a vízbe és a partra húzta a már eszméletlen férfit.

Hívtam a mentőket, gyorsan megérkeztek a helyi vendéglőhöz. Nagy súlya miatt – 130-140 kiló lehet – nem tudták elvinni a mentőautóig, hívni kellett segítségül a tűzoltókat is. Együtt már sikerrel jártak, elszállították az eszméletét közben visszanyerő férfit. Örülünk, hogy ez lett a vége, és csak annyit teszek hozzá, amit az elején is mondtam: tilos a Síkvölgyi-tóban fürdeni, veszélyes, akár bele is lehet fulladni.– hangsúlyozta az eset után az életmentő Alapi Zoltán, aki a megyei mentálhigiénés és rehabilitációs intézménynél dolgozik szociális segítőként, másodállásban pedig a Derik Hungária Kft.-nél vagyonőr. A Síkvölgyi-tóból általa kihúzott 45 év körüli férfit, stabil állapotban szállították kórházba.