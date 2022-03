A csapatmunkát az Epöli Értéktár Bizottság szervezte meg. Molnár Viktor, a bizottság elnöke elmondta, hogy testvére, Molnár Gergely ötlete alapján hívták életre most a közösségi akciót, amelyen a gyermekek és a felnőttek összesen mintegy négy köbméternyi szemetet szedtek össze.

A szervezők szemléletformáló jelleggel azt kívánták elérni, hogy a gyermekek is megtapasztalják, mennyi időbe telik és milyen munka árán lehet megtisztítani a környezetünket a szeméttől. Az időzítés több szempontból is jó volt, hiszen még nem nőtt meg az aljnövényzet, illetve még nincsenek levelek az ágakon, így ilyenkor könnyű észrevenni az eldobált hulladékot.

A résztvevők az epöli templom előtt gyülekeztek, majd ki is vonultak a terepre. Elsőként Bajna felől indultak el és az epöli helységnévtábláig mindent összeszedtek, majd ezután Epölről elindultak Máriahalom irányába és mintegy két kilométernyi útszakaszt tisztítottak meg a hulladéktól.

Molnár Viktor elárulta, hogy az út mentén talált hulladék harminc százaléka energiaitalos doboz volt, emellett rengeteg sörösdobozt és egyéb szeszes italos üveget találtak. A résztvevők meglepődtek azon is, hogy valaki babafejet, használt óvszert, vagy éppen egy fotelt dobott ki a természetbe.

Az akciót egyébként az önkormányzat is segítette, hiszen kesztyűkkel, illetve zsákokkal is segítette a csapatot, Molnár Gergely pedig elszállította az összegyűjtött hulladékot. A sikeres megmozdulás láttán Molnár Viktor lapunknak azt mondta, hogy március végén terveznek egy újabb szemétszedést, melyen reméli, hogy még többen vesznek majd részt, és bízik abban, hogy Bajnáról és Máriahalomról is csatlakoznak hozzájuk.