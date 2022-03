Herczog Ricsivel már nem csak személyesen, bulikon találkozhattok, mint hangulatfelelőssel. A dunaszentmiklósi harmonikás már videoklippel is debütált az ország legnagyobb videómegosztó csatornáján. Felbuzdulva az első klip sikerességén, nem is volt kérdés, hogy rövid időn belül érkezni fog az újabb alkotás.

A fiatal zenésztől megtudtuk, hogy a Mulatós mix névre keresztelt videó hanganyaga egy megrendelésre készült. Márciusban, ha minden a tervek szerint megy, akkor a nagyérdemű a televízióban is látatja majd az alkotást.

– Nagyon gyorsan kellett dolgozni a szűkös határidő miatt. A tarjáni stúdióban, Godó Zoltánnál találtam ki a dalokat, sorrendjüket, összekötéseiket. Átírtam egy-két részt a szövegből saját magamra formálva, ezzel „mosolygósabbá” téve a dallamokat, úgymond „Ricsisebbé” – fogalmazott a harmonikás, majd hozzátette, hogy nem volt egy sétagalopp munka, mert egy hónap alatt minden el is készült.

Ricsi elmondta, hogy a klip kapcsán minden gondolat tőle származott. Csak pár szakmai tanácsot fogadott meg olyanoktól akik, a saját szakmájukban a legjobbak. Még az utolsó pillanatokban is variált, hogy minden olyan legyen, ahogy azt megálmodta.

– A helyszín a Hotel Gottwald volt, sokat nézegettem, melyik részét lehetne használni a szállodának, végül aztán a számomra egyik legkülönlegesebb terme, a VIP terem szolgált helyszínül.

A berendezést saját kezűleg készítettem, az elrendezés is az én gondolataimat tükrözi.

Segítségemre volt Vizkelety Anikó és Szabó Szilvia, nekik ezúton is nagyon köszönök mindent. A díszletek azt gondolom, kimondottan elegánsak és szépek is egyben. A fehér, arany és sárga dominál, melyek a kedvenc színeim – részletezte Ricsi.

A harmonikás hozzátette, hogy ez a klip teljesen más, mint az első. Elmondása szerint ez azért is jó, mert akik csak a közösségi médiából ismerik, azoknak is több oldalát tudja megmutatni, ezáltal színesebb képet tud festeni magáról. Az új alkotással kapcsolatos reakciók pedig nagyon pozitívak.

– Annak nagyon örülök, hogy mióta megjelent, több fellépésemen is külön kérték a Mulatós mixet. Lesz olyan zenélésem februárban, ahova kimondottan ezért az egyvelegért hívtak, élőben akarják hallani, azt gondolom erre lehet mondani, részsiker.

A korábbi klipemet már 16 ezren, ezt több mint 4 ezren látták már. Büszke vagyok rá.

Ez kiindulási pontnak szinte tökéletes, de mivel sosem vagyok teljesen elégedett, így dolgozok tovább, hogy még sikeresebb alkotások szülessenek – mondta portálunknak a zenész.

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban Ricsi úgy fogalmazott, hogy tele van ambíciókkal. Ha minden jól megy, akkor idén is találkozhatnak vele rajongói egy tehetségkutató műsorban. Az új videoklip modellezése is meg van már a fejében, amely június elejére lehet majd kész. Saját dal készítése is szóba került, bízik benne, hogy minél hamarabb büszkélkedhet saját szerzeménnyel is.

– Azt gondolom, aki egy picit komolyabban foglalkozik a zenével, annak valaha már biztosan megfordult a fejében a saját dal készítése.

Több alkalommal ragadtam már tollat a kezembe és kezdtem jegyezni különböző szövegeket, de ezek valahogy mindig eltűntek az éterben, mert pár hét múlva, sokadik olvasásra már abszolút nem találtam őket alkalmasnak arra, hogy dal készüljön belőlük.

Talán majd egyszer eljön ennek is az ideje, remélem minél hamarabb – mesélte a harmonikás.