A programokat a Bányász Táncegyüttes és az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért közösen hozta tető alá: az idén is megszervezték a hagyományos télbúcsúztató, egyben tavaszköszöntő családi mulatságot. Kezdetben a gyermekeknek kedveskedtek kézműves-foglalkozásokkal: pillanatok alatt kézbe került a színes ceruza és az olló is, az elkészült remekműveknek pedig csak a fantázia szabott határt.

Ezt követte egy kedves előadás, az aprók tánca, amelyhez szinte minden gyermek első szóra csatlakozott. Egyben kiváló apropó is volt a táncegyüttes népszerűsítésére és a táncosok bemutatására is. Ezzel a program még korántsem ért véget, ugyanis a bánhidai kulturális intézmény elé invitálták a jelenlévőket, a délután egyik látványos mozzanatára: a kiszebáb elégetésére. Bizony, rövid időn belül a tűz martaléka lett a szalma, ezzel pedig hivatalosan is sikerült elűzni Bánhidáról a telet.

Ezután újfent táncházzá változott a Puskin, Légár Dániel és Koronczi Alexandra jóvoltából. Nagy segítséget nyújtott Németh Dénes és zenekara, akik a lépésekhez szolgáltatták a remek talpalávalót. Úgy tudjuk, a felnőttek között voltak helyi csoportok is, elsősorban a Forgórózsások, de a szomszédos barokk városból, Tatáról is érkeztek táncoslábú vendégek.

Fórum is lesz A Bányász Táncegyüttes közönségének nem kell sokat várnia, legközelebb április 9-én lépnek színpadra a Vértes Agorájában. Az Öregtáncosok a Komárom-Esztergom Vármegyei Néptáncfórumon adnak ízelítőt produkcióikból. Rajtuk kívül fellépnek többek között kecskédi, környei, komáromi, szomori és vértessomlói táncosok is. A bemutatókat táncház követi, a Dűvő zenekar közreműködésével.