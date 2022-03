A színpad közelében több sátort is felállítottak, a Tankshopnál például utóbbi együttes pólóihoz is hozzájuthattunk. Emellett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is készült egy standdal, ahol pénzbeli adományokat gyűjtöttek az ukrajnai háború elől menekülők megsegítésére. Hidas Ágnes, a szervezet esztergomi csoportjának vezetője elmondta, hogy a városban az adományok gyűjtését és elosztását is koordinálják, emellett igyekeznek szállást keresni azoknak, akik a háború miatt hagyták el hazájukat.

A színpad mellett lehetett adományozni

Forrás: Walczer Patrik / 24 Óra

Megtudtuk, hogy most nagyon fontosak számukra a pénzbeli felajánlások, mivel a tárgyi adományokkal nem tudnak minden igényt kielégíteni, a menekülteknek ugyanis sokszor gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre is szükségük van. Emellett kifejezetten örülnek annak, hogy sokan keresik őket segítő szándékkal.