A víz mint nélkülözhetetlen alapelem, a víz mint pótolhatatlan alapérték. Valahogy így lehetne összefoglalni az esztergomi Duna Múzeumban évente megjelenő víz világnapjához kapcsolódó programokat. Az intézmény idén kisebb közleményben foglalta össze aktuális gondolatait az ünnepről. Így fogalmaznak:

A víz világnapja minden évben más témára fókuszál, ezzel is kiemelve, hogy az élet milyen sok területén van fontos szerepe a víznek. A 2022-es évben a világnap szlogenje: Felszín alatti vizek – láthatóvá tenni a láthatatlant. A Föld lakosságának növekedésével a vízfogyasztás is növekszik. A növekvő vízigény biztosítása azonban a természeti erőforrások és a környezet károsításával járhat. A Föld vízkészletének megóvásával és hatékony felhasználásával hozzájárulhatunk a klímaváltozás lassításához.

Különleges feladat is hárul a Duna Múzeumra, hiszen mint kiderült, ők fejlesztik és kezelik a víz világnapja magyar honlapját – és mint írják –, „adaptálják a nemzetközi weboldalt, a vizvilagnap.hu-t, melyen feltüntetik az országszerte erre az alkalomra szervezett programokat és pályázatokat, valamint kiírják az országos pályázatokat.”

Az esztergomi Duna Múzeum két napon át várja a közönséget a világnapi programokkal

Forrás: P. Z. / 24 Ór

A környezetvédelmet környezetismerettel, zöldszemlélet-formálással és játékossággal kombináló különböző programelemek idén is megjelennek a Kölcsey Ferenc utcai intézményben. A Duna Múzeum március 21-én az óvodásokat, 25-én pedig az általános iskolásokat várja. A kicsiknek szóló kínálatban megtalálható lesz a Duna és élővilágának megismerése, az Arany­alma Páros zenés, interaktív előadása, a vizek megóvását középpontba állító színező foglalkozás, a magyar folyókról, tavakról és kutakról szóló speciális énekóra is. Ezek mellett képes előadást nézhetnek meg az ovisok a barlangokról, részt vehetnek különféle látványos vizes kísérletekben, és egy ökojáték keretében vízvezetéket is építhetnek.

Ezért fontos - A víz világnapját 1993-tól tartják, mivel egy évvel korábban Rio de Janeiróban tartott nemzetközi Környezet és Fejlődés konferencián már markáns hangú előadások hangzottak el a környezetvédelem fokozásáról és azon belül a vizek megóvásáról. Ez évtől tartják világszerte március 22-én a víz világnapját, melynek kapcsán minden évben más és más tematika alapján tartanak szemléletformáló rendezvényeket, sokszor a felnövekvő nemzedékek tagjainak. A 2022-es évben a világnap szlogenje: Felszín alatti vizek – láthatóvá tenni a láthatatlant.

A nagyobbakat hasonlóan változatos programok várják. Ők a vízben sajnálatosan jelen lévő mikroműanyagokról szóló előadáson, egy interaktív klímavédelmi foglalkozáson vehetnek részt. Emellett, hasonlóan a kicsiknek adandó kínálathoz, ők is megtapasztalhatják a vizes labirintus rejtelmeit, részt vehetnek az ökojátékban és a barlangok világa felfedezése kapcsán bepillantást nyerhetnek a denevérek életébe is. E két napon tehát a programok az óvodásoknak március 21-én 9-től 14 óráig, az iskolásoknak március 25-én 9-től 15 óráig lesz látogatható. Részletek a dunamuzeum.hu oldalon találhatók.