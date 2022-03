Az idén is megtartotta hagyományos ovisuli programját a Dadi Református Általános Iskola. A három alkalmas programsor célja a dadi refi népszerűsítése volt, a rendezvényre pedig iskolaérett óvodásokat vártak sok szeretettel, nem utolsó sorban pedig a szülők is kaptak néhány praktikus tanácsot gyermekük felkészítésével kapcsolatban. Ennek érdekében Lázár Katalin tehetségfejlesztő, drámapedagógus Óvodából iskolába című előadásán számos érdekes gondolat elhangzott, hogy különböző szituációk során mit taníthatunk gyermekünknek.

Játékkal tanulhatnak

– A nevelés során nagyon hasznosak a memóriagyakorlatok, a térlátás fejlesztése elérhető szemjátékkal, vagy az átfordítási képességet is gyakorolhatjuk. Ez utóbbi során törekedjünk arra, hogy például hét kopogásnál tegyen a gyermek az asztalra ugyanennyi korongot – hívta fel a figyelmet az előadó. Egyebek mellett szó esett a Papírszínházról is, ami japán, igen népszerű mesélési technika. Segíti a belső képalkotást, de a fantázia, kreativitás végig jelen van.

Fontos a dicséret

– Kell hozzá egy speciális fakeret, meseképek, mesélő. A mesék választásánál fontos szempont, hiszen a gyerekek a világot történeteken, meséken, játékaikon keresztül tapasztalják meg. A mese az anyanyelvi-, érzelmi nevelés, érzelmi intelligencia alapja, hatása maradandó a szókincs gyarapításában - vallja Lázár Katalin, aki szerint a kudarc és a sikerélmény elsajátítása is fontos ebben a korban, például társasjátékozással elérhető. Érdekességként azt tanácsolta a szülőknek, a vesztest dicsérjék meg elsőként és őt leginkább, hiszen nem adta fel a küzdelmet és ez becsülendő.

A program nemcsak a pedagógiai munkát hivatott bemutatni, az iskola épülete is és a tantermek is felkeltették sok szülő figyelmét. Kicsák Tamásné intézményvezető megmutatta az új részt is, amely a két szomszédos telken lévő intézményt hivatott összekötni. A tervek szerint szeptemberre elkészülnek a munkálatokkal, így nemcsak átjáró lesz az alsósok és felsősök között, hanem új termekkel is bővül a dadi refi.

Nőnek a gyerekek, nő az iskola is

Összesen 160 tanulója van az általános iskolának, a bővítés által további 40-el gyarapodhat a tanulói létszám és ebben minden osztályt érintett. Szeptembertől tehát nemcsak az első osztályba, hanem a felsőbb évfolyamba is felvételt hirdetnek. Szót ejtettünk a másik fontos beruházásról, a 1,1 milliárdos tornacsarnok építéséről. A munkálatok jelenleg az engedélyeztetési fázisnál tartanak. A település értékét növelő beruházás, a tornacsarnok az iskola hatalmas udvarán kap majd helyet, amely iskolai rendezvényeken kívül közéleti- és sporteseményeknek ad otthont.