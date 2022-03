A beruházás befejezéséről sajtótájékoztatón számoltak be. A Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola első osztályos diákjainak kedves műsora indította a sajtótájékoztatót. A gyermekek természetesen német nyelven szavaltak.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő köszöntőjében kifejtette: a Magyar Falu Program keretében valósult meg a beruházás nagy része. Tizenhétmillió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a német ajkú település, amelyhez a fenntartó, a Tatabányai Tankerületi Központ további 1,3 millió forintot biztosított, s a helyi önkormányzat is kiegészítette a projektet.

Színvonalas műsorral ünnepeltek

Forrás: Sugár Gabi / 24 Óra

Az országgyűlési képviselő hozzátette: a Magyar Falu Program lehetőségei bővültek, s amikor már nem önkormányzati fenntartású intézmények is beadhattak pályázatot, lehetőség nyílt a somlói oktatási intézmény felújítására. Kiemelte: az intézményben a korábbi években is zajlottak jelentős beruházások: TOP-os támogatással zajlott az energetikai felújítás.

Igó István, a település polgármestere hozzátette: rendkívül fontos a német nemzetiségi hagyományok őrzése a faluban, s az utánpótlás nevelésben kiemelkedő szerepe van az iskolának. A rendszerváltást követően is tagja volt a helyi testületnek, s akkor bővítették az iskolát, és 1993-ra épült meg a tornaterem. A folyamatos fejlesztések és felújítások mellett most már elengedhetetlenül fontossá vált ennek is a felújítása, s erre most nyílt lehetőség. A vizesblokk is megújult az épületben. Hozzátette: a helyi sportegyesület később TAO-támogatással további fejlesztéseket tervez.

Vereckei Judit, a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója örömét fejezte ki, hogy a pályázat eredményeként javulhattak az oktatás körülményei a vértessomlói intézményben.

A köszöntők után az országgyűlési képviselő, a település polgármestere, s a tankerületi igazgató dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, valamint a kivitelező cég képviselője közösen vágta át a nemzeti színű szalagot, s adta át a gyönyörű tornatermet a gyerekeknek.