Egyre nagyobb problémát okoz a hulladékok illegális lerakása, a környezetszennyezése. Ennek jól látható jelei az utak, árokpartok mellett egyre gyakrabban emelkedő szeméthegyek vagy az itt-ott „megbúvó” illegális lerakók. Itt a kommunális- és veszélyes hulladékokkal, illetve építési törmelékekkel folyamatosan találkozhatunk. Szűkebb hazánkban az ilyen szempontból veszélyeztetett terület például az 1-es számú főút és környéke, valamint Tata külterületén, a Kömlődre vezető bekötő út egy szakasza.

Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra

A két települést összekötő út közelében régóta „működik” egy illegális szemétlerakó. Ezen a helyszínen tartott tájékoztatót szerdán Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára és dr. Solymár Károly, az ITM helyettes államtitkára. Itt mutatták be a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által üzemeltetett HulladékRadar telefonos applikáció fejlesztéseit. A letöltésével egyszerűen, gyorsan tudjuk a rendszernek jelezni, hogy hol láttunk, találtunk illegális hulladéklerakót, illetve szeméthegyeket.

Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra

Dr. Solymár Károly elmondta, hogy a HulladékRadar 2020 óta működőképes és használható, de a rendszer, az alkalmazás fejlesztése folyamatos. Ezt az államtitkár be is mutatta, és kiemelte, hogy eddig több mint 20 ezren töltötték le az applikációt és már 24 ezer bejelentés regisztráltak is. Ennek köszönhetően 66 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze másfél év alatt. A szankcionálás szigorítása érdekében létrejött – kormányhivatali keretek között – a Hulladékhatóság.