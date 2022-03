Mint arról korábban beszámoltunk, a négynapos hétvégén igazi programkavalkád várta Komáromba azokat, akik a Nagy Kokárda Napokat választották a nemzeti ünnep köré szervezett számos megyei esemény közül. Március 12-15- között a Monostori Erőd megtelt hagyományőrökkel, akik örömmel és maguk is tanúsította gyermeki lelkesedéssel mutatták meg a korabeli fegyvereket és azok kezelését a szüleikkel odalátogató kis huszároknak.

Voltak persze békésebb, kézműves programok is, de bejárat közelében elhelyezett igazi ágyúk hangos dörrenése is vonzotta a gyerekes családokat, akik nagy érdeklődéssel gyűltek a fegyverek és az azokat kezelő hagyományőrök köré. Megérte figyelni, hiszen még az ágyútöltés titkaira is fény derült.