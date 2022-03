A program nyílt, a szervezők várják a termelőket, érdeklődőket. Borbírálat és eredményhirdetés március 26-án, szombaton, 16 órakor lesz a tarjáni Egyesületek Házában. A mintákat is itt lehet leadni március 25-én, pénteken, 16 és 18.30 óra között (Tarján, Jókai utca 6.), vagy ugyanezen a napon 8 és 11 óra között az ASG-KER Kisgép- és Szerszám­áruházban.

Mintánként két-két forgalomban levő 0,7–0,75 literes, lehetőleg sötét boros üvegpalackban kell dugóval, csavarzárral vagy koronazárral lezárt üvegben leadni. A palackokon ne legyen jelölés. Ekkor adják le a termelőre és az adott borra vonatkozó adatokat is. Több kategóriában is lehet nevezni: fehérbor, rozébor, vörösbor, s különleges bor, amely a fenti kategóriákba nem sorolható, kizárólag szőlőből, erjesztéssel készült nedű lehet.

Oklevelet kapnak az arany-, ezüst- és bronzérem minősítést elérő borok valamennyi kategóriában, s különdíjakat is átadnak. A további részletek a www.bacchusbortarsasag.hu oldalon találhatók.