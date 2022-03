A helyi WF Szabadidőpark Park étterme különleges, de stílusos módját választotta annak, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezzen: egyedi menüt állítottak össze, amely az ünnepi, hosszú hétvégén kapható. Az „Étkek, ahogy Nemzeti Nagyjaink is kedvelték” fantázianévre keresztelt válogatásba többek között az alábbi, hírességek neveit viselő különlegességek kerültek be:

Jókai bableves tócsnival

Petőfi kedvence (sertésszelet lecsóval, szalonnával, valamint petrezselymes burgonya)

Töltött borda Görgei módra (füstölt sajttal, baconnel, póréhagymával töltött borda kirántva, sajtos vitaminsalátával)

Vasvári pecsenye (sertéstarja fokhagymás párizsi bundában, pirított burgonyával)

Klapka kedvence (csirkemell sokával, körözöttel töltve, rántva, rösztivel)

Pilvax kávés pohárkrém

valamint a kevésbé 1848-as, ám szintén szabadságharcos emléket őrző Rákóczi túrós palacsinta

