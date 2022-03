Megszentelte az oltárt, majd megáldotta a Magyar Falu Programból és önkormányzati támogatásból felújított plébániaépületet és a Hérics Márton-emlékszobát – közölte a megyei önkormányzat. A részlegesen felújított plébánia épület megáldását követően Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Pekár Zsolt polgármester mondott ünnepi gondolatokat. A szeretetvendégség ünnepi asztalánál dr. Veres Zoltán megyei főjegyző a megyei vezetés nevében köszöntötte a megjelenteket és méltatta a példaértékű összefogást.

Hérics Márton 1855. január 28-án született a Győr-Moson-Sopron megyei Csécsényben – mai nevén Rábacsécsényben, és 1887 tavaszától 1907-ig volt Ászár római katolikus plébánosa. Előtte Bokodon, utána Kisbéren szolgált 1910. májusi haláláig.

A császár előtt prédikált

Az atya XIX. század végén sokrétű tevékenységével, több területen is felvirágoztatta Ászárt. Szép kivitelű katolikus népiskolát építtetett. A falu legszebb, legpatinásabb épülete volt, mígnem a homlokzatot le nem csupaszították, majd 2006-ban elbontották. Tűzoltóegyletet, téglagyárat, takarékpénztár elődszervezetét, és sok egyéb közösségi, társadalmi és munkahelyteremtő szervezetet hozott létre. Publikált, könyveket írt. Nem csak egyházi, vallási vonatkozásút, hanem kulturális, botanikai és mezőgazdasági ismereteket népszerűsítőt is. 1891-ben, Szent István napján a bécsi kapucinus templomban prédikált, amelyen a császár is jelen volt.