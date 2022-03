A gyerekek, valamint az iskola kórusának előadását követően a záróünnepélyen Pintérné Ballabás Márta intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, köztük Popovics Györgyöt, a megyei közgyűlés elnökét is. Ezután Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő tartott beszédet. Az elmúlt 12 esztendőre visszaemlékezve kiemelte az iskola multifunkciós termének, a falu új óvodájának és bölcsődéjének átadóját is, melyet már csaknem egy év tarthattak. A legutóbb tíz éve felújított iskolaépületről elmondta: most újabb részleteiben tudott megszépülni az iskola, amely újítások mind-mind az épület legfontosabb lakóit, a tanulókat szolgálják.

26 új radiátor is került a termekbe

A projekt részleteit Vereczkei Judit, a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója ismertette. Elmondta: a 2019-ben létrejött Magyar Falu Program részeként lehetőség nyílt arra, hogy 2020-ban a tankerület iskolafelújításra pályázzon, melynek köszönhetően több mint 35 millió forintnyi összegből sikerült újításokat elvégezni az intézményben. Az elmúlt időszakban az iskolában három terem is új burkolatot kapott, emellett fűtés-, és villamoskorszerűsítésen esett át, két új kazánt és 26 radiátort építettek be a termekbe. Az alsó szinten a régi villamoshálózatot megújították, a régi lámpatesteket energiatakarékosra cserélték.

A település ékköve

Az igazgató elmondta, a tankerület célja, hogy minden iskola számára olyan oktatási környezetet biztosítson, amely az esélyegyenlőség mellett megteremti a modern feltételeket is. Ez a beruházás abban segített, hogy az utóbbi célt a Bakonyalja újabb intézményében elérjék.

A község polgármestere, Géringer Istvánné elmondta, a település egyik ékköve az iskola, amelyet 2005-ben adtak át. Az elmúlt 17 évben a napi használattól kopott, és folyamatosan elavulttá vált, de a mostani korszerűsítésnek hála, a még 2005-ben vásárolt kazánokat is le tudták cserélni. Háláját fejezte ki a folyamat résztvevőinek is, így a beruházás kivitelezőjének, a Bokodi Complex Bau Kft.-nek, melyet Bokodi József ügyvezető képviselt az ünnepségen.