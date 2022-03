Márciusban már mindenki a tavaszt várja: napsütést, meleget, kiránduló- és kertészkedő időt, ám a csapadékszegény tél után egyre több szakértő fest sötét képet elénk arról, hogy mekkora bajban van a mezőgazdaság az aszály miatt.

Mint arról beszámoltunk, március 16-án országosan sok lesz felettünk a felhő, de reggel a Dunántúlon, később inkább már csak a délnyugati megyékben lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőtakaró, majd a késő délutáni óráktól egyre nagyobb területen csökken a felhőzet.

A csapadékzóna súlypontja napközben az északkeleti, keleti megyékre tevődik át, mögötte néhol kialakulhat zápor, majd késő délután mindenütt megszűnik a csapadék. Az északiasra forduló szelet nagy területen erős, a Dunántúlon néhol viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 16 fok között valószínű, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre. Az északkeleti országrész tartósabban csapadékos részein mindössze 5 fok körül alakul a csúcsérték. Késő estére –2 és +6 fok közé hűl le a levegő – adta hírül a köpönyeg.hu.

A csapadékpótlás ezúttal is elmarad: hétvégére ragyogóan napos, száraz, reggelente a felhőzet hiánya miatt fagyos időre van kilátás, 7-12 fok között alakul majd a hőmérséklet délutánonként. A hónap végére fokozatos és határozott felmelegedés kezdődhet a hónap végére, 15-20 fokkal köszönthet be az igazi tavasz. Továbbra is csapadék nélkül.