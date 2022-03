A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében teljeskörűen megújult a 1105-ös Zsámbék–Bajna összekötő út 2,9 kilométeres szakasza, illetve az 1125-ös Nyergesújfalu–Bajna összekötő út 193 méteres szakasza – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tájékoztatásuk szerint a kivitelező mintegy bruttó 529,04 millió forintból végezte el a munkálatokat a két településen.

Bajnán az úttest új kopóréteget kapott, a földárkokat és a csatlakozó átereszeket is megtisztították, profilozták. Továbbá szegélykövekkel is megerősítették az utat, forgalomlassító szigeteket is építettek. Pallagi Tibor polgármester megkeresésünkre elmondta: mivel a felújított Sándor–Metternich-kastély miatt jelentősen nőtt a gyalogos- és járműforgalom, így kifejezetten fontosnak tartja, hogy három kijelölt gyalogos-átkelőhely is létesült. Ráadásul a falu Gyermely felőli végén lévő zebrához egy olyan lámpát telepítettek, ami pirosra vált, ha valaki a megengedett sebességnél gyorsabban közelíti meg a helyszínt.

A Nyergesújfalu–Bajna összekötő úton a kivitelező teljes burkolatcserét hajtott végre és rendezte a földárkokat, csatlakozó átereszeket is. Ezen kívül mind Bajnán, mind Bajóton is voltak a Magyar Falu Program keretében finanszírozott és felújított szakaszai a két útnak. Például tavaly rekonstruálták a bajóti főutat, sőt az út mentén javult a csapadékvíz-elvezetés is. Tóth Zoltán, Bajót polgármestere örömét fejezte ki a felújítás kapcsán, hiszen a munkálatok előtt már igencsak rossz állapotban volt az úttest.

Az útfelújítás hatására jelentősen nőtt az átmenő forgalom a két településen. Ennek részben az az oka, hogy a Duna menti településekről Bajót, Bajna érintésével viszonylag könnyen és gyorsan el lehet érni az M1-es autópályát. A községek vezetői bíznak benne, hogy a rendőrség segítségével kiszűrhetik a szabálytalankodókat és a gyors­hajtókat. Ugyanakkor a polgármesterek szerint a teherautók száma csak az M100-as sztráda megépítése után csökkenhet drasztikusan.